ArtemisiaLab, la medicina personalizzata è già realtà: “Ogni paziente merita una cura costruita sulla sua unicità”

25 luglio 2026 a

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C'è stato un tempo in cui due pazienti con la stessa diagnosi ricevevano lo stesso trattamento. Oggi la medicina ha cambiato prospettiva: non esiste una terapia valida per tutti, perché ogni persona possiede caratteristiche biologiche, genetiche e cliniche irripetibili. È da questa consapevolezza che nasce la medicina personalizzata, una rivoluzione che sta trasformando il modo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie.

«La medicina del futuro è già presente nei nostri laboratori», afferma la dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente di ArtemisiaLab. «Per troppo tempo abbiamo parlato di protocolli standard. Oggi, invece, possiamo offrire ai medici strumenti che consentono di conoscere il paziente in modo molto più approfondito, orientando le decisioni terapeutiche con maggiore precisione. Significa dare a ogni persona la possibilità di ricevere la cura più adatta alla propria storia clinica e biologica.»

In ArtemisiaLab questa evoluzione si traduce nell'impiego di tecnologie diagnostiche sempre più avanzate, test genetici, biomarcatori e analisi molecolari che consentono di individuare informazioni fondamentali per la prevenzione e la scelta delle terapie.

Un semplice prelievo di sangue può oggi fornire indicazioni preziose sulla predisposizione a determinate patologie, sulla risposta ai farmaci o sull'evoluzione di una malattia. Informazioni che permettono di evitare trattamenti non necessari e di individuare il percorso terapeutico più efficace.

«Ogni diagnosi rappresenta una responsabilità», sottolinea Giorlandino. «Dietro un referto non ci sono numeri, ma persone, famiglie, aspettative e spesso anche paure. Per questo investire nella qualità della diagnostica significa investire nella qualità della vita dei pazienti.»

L'oncologia rappresenta uno degli esempi più concreti di questa rivoluzione. Sempre più spesso le cure vengono scelte sulla base delle caratteristiche molecolari del tumore e non esclusivamente dell'organo colpito. La stessa logica sta cambiando anche cardiologia, neurologia, endocrinologia e medicina preventiva, consentendo di intervenire sempre più precocemente e in modo mirato.

Per ArtemisiaLab il laboratorio non è soltanto un luogo dove si eseguono esami, ma un centro di competenze in cui ricerca, innovazione e professionalità lavorano insieme per offrire risposte sempre più accurate.

«L'innovazione tecnologica è fondamentale, ma non può sostituire il valore dell'esperienza umana», prosegue la presidente di ArtemisiaLab. «Le apparecchiature più sofisticate hanno bisogno di professionisti preparati, di medici e biologi capaci di interpretare correttamente ogni dato. La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, mai il contrario.»

La medicina personalizzata rappresenta oggi una delle più grandi conquiste della sanità moderna perché consente di passare da un modello uguale per tutti a un approccio realmente centrato sulla persona.

«Il nostro obiettivo», conclude Mariastella Giorlandino, «è continuare a mettere il paziente al centro di ogni scelta. La medicina personalizzata non significa soltanto utilizzare strumenti più avanzati, ma ascoltare, comprendere e costruire percorsi di cura su misura. È questa la sfida che ArtemisiaLab affronta ogni giorno: coniugare innovazione, rigore scientifico e umanità, affinché nessuno si senta mai un numero, ma una persona unica da accompagnare con competenza e rispetto.»