Dalle scuole al lavoro: il percorso di Lactalis e Insuperabili per promuovere l'inclusione

23 luglio 2026 a

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Sensibilizzare i giovani, favorire il confronto sul tema della disabilità e creare occasioni concrete di crescita e autonomia. Sono questi gli obiettivi della collaborazione tra Lactalis Italia e Insuperabili, che nel corso del 2026 ha portato avanti un percorso di iniziative dedicate all'inclusione, coinvolgendo scuole, studenti, atleti e comunità locali.

Tra i progetti principali c'è il roadshow "Che Squadra!", promosso nell'ambito di DISrACTIVE, il programma con cui Lactalis promuove iniziative dedicate all'inclusione sociale. Dopo le esperienze degli anni precedenti, quest'anno il percorso ha attraversato diverse città italiane, facendo tappa a Caserta, Brescia, Ragusa e Milano.

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, il roadshow unisce momenti di formazione e attività sportive con gli atleti di Insuperabili. Le giornate prevedono incontri dedicati al tema della disabilità e dell'inclusione, seguiti da partite di calcio in cui studenti e atleti condividono il campo, trasformando lo sport in uno strumento di dialogo e partecipazione. L'iniziativa punta a promuovere una riflessione sul rispetto delle differenze e sul valore della collaborazione, coinvolgendo direttamente i ragazzi in esperienze di confronto.

Il percorso avviato nelle scuole trova ora una naturale prosecuzione in un progetto dedicato all'inserimento lavorativo. A Caserta è stato infatti inaugurato il nuovo Shop Insuperabili, uno spazio in Corso Trieste destinato alla vendita del merchandising ufficiale dell'associazione e, soprattutto, alla formazione professionale degli atleti.

Il negozio sarà gestito dagli stessi ragazzi coinvolti nel progetto. Sei atleti della sede di Caserta hanno preso parte a un percorso di formazione realizzato con il supporto della forza vendita di Parmalat, durante il quale hanno approfondito le tecniche di accoglienza, vendita e gestione del cliente. A partire da settembre, tre di loro entreranno a far parte del personale dello shop.

«Con questo progetto traduciamo in azioni il nostro purpose, "Alimentiamo il futuro", creando opportunità che permettono alle persone di esprimere il loro potenziale e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità. Lo Shop di Caserta è la prova di come la collaborazione tra aziende e territorio possa generare benefici reali e duraturi», ha dichiarato Vittorio Fiore, direttore Comunicazione e Sostenibilità di Lactalis Italia.

Per Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili, «lo Shop di Caserta è molto più di un punto vendita: è uno spazio in cui i nostri atleti possono sperimentarsi, acquisire nuove competenze e vivere un'esperienza professionale a contatto con la comunità. Ogni progetto come questo dimostra che l'inclusione diventa davvero efficace quando genera occasioni concrete di partecipazione, responsabilità e autonomia».

L'apertura del punto vendita rappresenta l'ultimo tassello della collaborazione tra Lactalis e Insuperabili, che negli ultimi anni ha affiancato alle attività sportive iniziative dedicate alla formazione e allo sviluppo di competenze. Un percorso che, partendo dalle scuole, punta a favorire una partecipazione sempre più concreta delle persone con disabilità alla vita sociale e lavorativa.