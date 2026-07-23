Lavoro, Barberis (Expo Training): “Programma GOL oltre gli obiettivi, formazione decisiva per le competenze del futuro”

23 luglio 2026 a

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"I risultati annunciati oggi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in merito al programma GOL - Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, rappresentano un segnale estremamente incoraggiante per il Paese e confermano che investire nella formazione significa generare risultati concreti. Il superamento di tutti gli obiettivi del progetto, con oltre 4,3 milioni di persone prese in carico e più di un milione di risorse coinvolte in percorsi formativi, testimonia l'efficacia della collaborazione tra istituzioni, Regioni, imprese ed enti di formazione, nonché la validità dell'impostazione adottata dal Governo. Oggi più che mai è necessario fare della formazione una priorità strategica, a partire dalle nuove generazioni. L'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale stanno ridefinendo professioni, competenze e modelli organizzativi: non possiamo limitarci ad accompagnare questo cambiamento, ma dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di guidarlo, fornendo loro strumenti, competenze e occasioni concrete di crescita”. Lo ha dichiarato Carlo Barberis, Presidente di Expo Training, la fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende dedicata ai temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro.

“La formazione dei giovani - ha sottolineato Barberis - non rappresenta soltanto una politica educativa, ma una leva strategica per la crescita del Paese: significa investire nella produttività, nell'innovazione e nella competitività del nostro sistema economico e sociale. La sfida dei prossimi anni sarà ridurre il divario tra le competenze disponibili e quelle richieste dal mercato del lavoro. Per questo è fondamentale consolidare il percorso avviato dal Governo, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato e aumentando gli investimenti nelle competenze, nell'orientamento e nell'innovazione. È con questa visione - ha concluso Barberis - che Expo Training rinnova il proprio impegno: costruire un punto di incontro stabile tra studenti, scuole, università, istituzioni e imprese, mettendo al centro orientamento, formazione e occupabilità. Il 18 e 19 novembre, a Fiera Milano, organizzeremo 10.000 colloqui di selezione, offrendo ai giovani un'opportunità concreta per entrare in contatto con il mondo del lavoro e alle aziende la possibilità di individuare nuovi talenti”.