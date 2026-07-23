ACEA, approvati i risultati del primo semestre 2026. Crescita solida e performance economico-finanziaria in linea con gli obiettivi del gruppo

23 luglio 2026 a

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Acea chiude il primo semestre del 2026 con risultati in crescita e conferma la solidità del proprio percorso industriale. Il gruppo ha registrato un utile netto consolidato di 454,5 milioni di euro, mentre il patrimonio netto sale a 3,38 miliardi. Numeri che riflettono un semestre caratterizzato da investimenti elevati, operazioni straordinarie e dal rafforzamento delle attività nei settori regolati.

Sul fronte patrimoniale, le attività non correnti raggiungono i 10,56 miliardi di euro, in aumento di oltre 520 milioni rispetto alla fine del 2025. Crescono in particolare le immobilizzazioni materiali, che si attestano a 3,8 miliardi, e le concessioni e i diritti sulle infrastrutture, pari a 4,64 miliardi. L'avviamento sale invece a 367 milioni di euro, quasi 176 milioni in più rispetto a sei mesi fa, segnale delle recenti operazioni di sviluppo del gruppo.

Il patrimonio netto complessivo raggiunge quota 3,38 miliardi di euro, in crescita di oltre 206 milioni rispetto al 31 dicembre 2025. L'utile del semestre, pari a 454,5 milioni, contribuisce al rafforzamento della struttura patrimoniale, pur dopo la distribuzione di dividendi per oltre 263 milioni di euro.

Sul fronte finanziario, l'indebitamento netto consolidato si attesta a 5,18 miliardi di euro, in aumento di circa 217 milioni rispetto alla fine dello scorso esercizio. La liquidità disponibile ammonta a 551,6 milioni, mentre il debito finanziario non corrente si riduce a 4,23 miliardi. L'incremento dell'indebitamento riflette principalmente il sostenuto programma di investimenti e le operazioni di crescita realizzate nel semestre.

Particolarmente significativo il livello degli investimenti. Nei primi sei mesi dell'anno Acea ha destinato 662,5 milioni di euro ad attività materiali e immateriali, oltre ai 190,5 milioni impiegati per acquisizioni di imprese o rami d'azienda. Parallelamente, le dismissioni hanno generato incassi per 432,1 milioni di euro. Il flusso di cassa operativo si conferma positivo a 512,2 milioni, in miglioramento rispetto ai 487,8 milioni dello stesso periodo del 2025, evidenziando la capacità del gruppo di sostenere gli investimenti attraverso la gestione caratteristica.

Anche il rendiconto patrimoniale evidenzia una crescita delle immobilizzazioni materiali e dell'avviamento, salite complessivamente a 9,19 miliardi di euro (+5,5%), mentre le attività non correnti destinate alla vendita si riducono drasticamente rispetto a fine 2025.

Nel complesso, il semestre conferma una fase di espansione per Acea: il gruppo rafforza il patrimonio, mantiene una robusta capacità di generare cassa e prosegue il piano di investimenti nelle infrastrutture strategiche, pur registrando un fisiologico aumento dell'indebitamento legato allo sviluppo industriale e alle operazioni straordinarie concluse nei primi sei mesi del 2026.