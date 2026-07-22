Un BKFC Italy straordinario

22 luglio 2026 a

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Sabato 18 luglio, nella splendida cornice dell'Arena Flegrea di Napoli, è andato in scena BKFC Napoli, un evento destinato a rimanere nella storia degli sport da combattimento in Italia.

Secondo i tanti che hanno commentato l'evento è stato il BKFC Italy più bello di sempre. Un'organizzazione impeccabile, un'atmosfera straordinaria e un colpo d'occhio unico hanno reso la serata un autentico spettacolo, capace di conquistare il pubblico presente e gli addetti ai lavori arrivati da tutto il mondo.

Il Bare Knuckle Fighting Championship rappresenta oggi la più importante organizzazione mondiale della disciplina, e il merito di averla portata in Italia, fino a Napoli, va alla determinazione e alla visione di Gabriel Rapisarda, che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto. Sotto la supervisione del COO Luigi Perillo, responsabile di tutte le operazioni dell'evento e il supporto locale di Marco Serafino, è stato possibile realizzare una manifestazione di livello internazionale, curata in ogni dettaglio.

L'Arena Flegrea ha accolto ospiti illustri, personalità del mondo dello sport e dello spettacolo e numerose star internazionali, regalando un'immagine di grande prestigio. Gli stessi rappresentanti americani della BKFC hanno espresso i loro complimenti per l'organizzazione e per il livello raggiunto dall'evento italiano.

Sul ring non sono mancate emozioni: oltre al main event tra Lorenzo Hunt e Walter Pugliesi nominato uno dei fight più belli della storia di questo sport con il nostro italiano vicino alla vittoria in moto frangenti, ci sono stati incontri spettacolari, knockout impressionanti e prestazioni di altissimo livello hanno acceso il pubblico dall'inizio alla fine della serata. Grande protagonista è stato anche il movimento italiano, con tanti atleti che hanno dimostrato talento, carattere e la crescita costante del nostro Paese in questa disciplina.

Ma questo è soltanto l'inizio. Da qui alla fine dell'anno sono previste importanti novità e nuovi progetti che contribuiranno a far crescere ulteriormente il movimento. Tra questi, grande attesa per i BKFC Trials, che offriranno a nuovi talenti l'opportunità di mettersi in mostra e conquistare un posto nel circuito professionistico.

Il Bare Knuckle in Italia non è più una scommessa: è una realtà in continua espansione. Il movimento cresce ogni giorno, l'entusiasmo aumenta e sempre più atleti, appassionati e professionisti vogliono far parte di questa straordinaria avventura.