Scuola, Frassinetti: "Approvata mozione per prevenire ogni forma di indottrinamento"

22 luglio 2026 a

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“La scuola deve essere il luogo della libertà, non dell'indottrinamento. La risoluzione approvata oggi va nella direzione di rafforzare le azioni di indirizzo affinché le istituzioni scolastiche continuino a promuovere iniziative improntate al pluralismo, al confronto tra posizioni diverse nel rispetto dei principi della Costituzione, evitando, nell’ambito delle attività educative e formative, ogni forma di condizionamento e propaganda di qualsiasi natura ideologica, politica o religiosa. La risoluzione rafforza inoltre il contrasto ai fenomeni che limitano il diritto all'istruzione e la piena crescita dei giovani, in particolare l'abbandono scolastico, soprattutto delle bambine, e promuove azioni di monitoraggio delle situazioni di maggiore vulnerabilità per prevenire fenomeni di marginalità sociale e di separatismo religioso che possano compromettere l'integrazione degli studenti. In questo quadro si inserisce anche il richiamo al pieno rispetto delle norme vigenti comprese quelle che vietano l'utilizzo di indumenti che impediscono il riconoscimento della persona, come il burqa. Regole finalizzate alla sicurezza dell'intera comunità scolastica” così il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on. Paola Frassinetti sulla risoluzione approvata oggi in Commissione Cultura.