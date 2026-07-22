Manfredi Lefebvre d'Ovidio e il nuovo linguaggio del turismo di lusso

Quando il lusso diventa tempo

22 luglio 2026 a

a

a

La trasformazione del turismo di lusso non riguarda soltanto il modo in cui si viaggia, ma il significato stesso attribuito all’esperienza. Per lungo tempo il luxury travel è stato associato alla rarità dei luoghi, all’esclusività degli ambienti, alla qualità visibile del servizio. Oggi il baricentro si è spostato. Il lusso coincide sempre più con il controllo del tempo, con la personalizzazione, con la possibilità di accedere a esperienze difficili da replicare e con una relazione meno standardizzata tra viaggiatore, destinazione e operatore.

È una trasformazione che va oltre il segmento alto del mercato. Il turismo di lusso funziona spesso come laboratorio avanzato per l’intera industria: anticipa aspettative, testa nuovi modelli di servizio, introduce tecnologie, sperimenta forme di relazione più sofisticate con il cliente. Quello che nasce nella fascia alta, nel tempo, tende a influenzare anche altri livelli del comparto.

In questa fase, il percorso di Manfredi Lefebvre d’Ovidio offre un punto di osservazione utile. La sua traiettoria imprenditoriale è legata ad alcune delle principali evoluzioni del turismo di alta gamma, dalla crescita delle crociere di lusso alla riflessione più recente su intelligenza artificiale, personalizzazione e qualità umana dell’esperienza. La sua nomina a Chairman del World Travel & Tourism Council, formalizzata nel contesto del 25° Global Summit del WTTC a Roma, inserisce questo percorso dentro una dimensione più ampia di governance internazionale del settore.

La crociera come piattaforma di esperienza

Per comprendere l’evoluzione del luxury travel, la crociera di fascia alta rappresenta un caso particolarmente interessante. Non è soltanto un prodotto turistico, ma un sistema complesso. Richiede capacità logistica, conoscenza delle destinazioni, controllo del servizio, gestione di comunità temporanee, costruzione di itinerari e attenzione continua alla qualità percepita.

Il caso più noto nella carriera di Manfredi Lefebvre d’Ovidio resta Silversea Cruises. Sotto la sua guida, il gruppo è diventato un operatore globale del lusso in mare, arrivando a una presenza in oltre 900 destinazioni prima della vendita a Royal Caribbean Group.

Quel passaggio industriale aiuta a leggere un cambiamento più ampio. La crociera di lusso non può fondarsi solo sulla nave o sull’itinerario. Deve costruire una promessa di continuità: il servizio deve restare coerente anche quando cambiano i porti, i Paesi, le culture, le aspettative dei viaggiatori. È una disciplina manageriale che unisce scala internazionale e cura del dettaglio.

Nel turismo contemporaneo, questa capacità è diventata decisiva. Le destinazioni competono tra loro non soltanto per attrarre visitatori, ma per offrire esperienze organizzate, fluide, credibili. Il viaggiatore di fascia alta non acquista semplicemente una meta: acquista accesso, tempo ben progettato, affidabilità, discrezione, qualità della relazione e possibilità di vivere un luogo senza sentirsi parte di un consumo indistinto.

La lezione della crociera di lusso è proprio questa: il valore nasce quando un’esperienza può essere costruita su scala globale senza diventare anonima. È un equilibrio difficile, perché richiede investimenti, cultura del servizio, capacità di ascolto e una visione di lungo periodo.

Personalizzazione e tecnologia invisibile

La nuova fase del turismo di lusso passa inevitabilmente dalla tecnologia. L’intelligenza artificiale, l’uso dei dati e gli strumenti digitali stanno modificando il modo in cui gli operatori progettano, distribuiscono e personalizzano l’offerta. Ma nel viaggio di alta gamma la tecnologia non può diventare protagonista assoluta. Deve restare, almeno in parte, invisibile.

Il dibattito più recente sul luxury travel ruota intorno a tre direttrici: intelligenza artificiale, personalizzazione e connessione umana. È una combinazione significativa, perché evita due estremi: da un lato l’idea che la tecnologia sia sufficiente a creare valore; dall’altro la nostalgia per un turismo che possa ignorare l’innovazione.

Nel turismo, l’intelligenza artificiale può ridurre attriti, migliorare la conoscenza del cliente, rendere più efficiente l’organizzazione, anticipare preferenze, ottimizzare tempi e costi. Tuttavia, il valore dell’esperienza resta legato alla qualità dell’incontro. Un itinerario può essere suggerito da un sistema, ma la sua riuscita dipende dalla capacità di interpretare contesti, persone, desideri non sempre espliciti.

Durante la conferenza stampa del Global Summit di Roma, Manfredi Lefebvre d’Ovidio ha collegato l’evoluzione tecnologica alla crescita della domanda di esperienze, osservando che la riduzione dell’impegno lavorativo quotidiano può aumentare il bisogno di capire come impiegare il tempo, socializzare e arricchire la propria vita. Nella stessa occasione ha sottolineato che le tecnologie possono aiutare gli operatori a ottimizzare lavoro, costi, servizi e qualità dell’offerta.

È una lettura concreta dell’innovazione. La tecnologia non viene descritta come un elemento decorativo o come una promessa astratta, ma come uno strumento operativo. Serve se migliora la qualità. Serve se consente agli operatori di lavorare meglio. Serve se permette al viaggiatore di vivere un’esperienza più fluida, più personale, più coerente.

Il nuovo viaggiatore di fascia alta

Il cambiamento più importante riguarda forse il viaggiatore. Nel turismo di lusso, la domanda non si limita più a strutture migliori o servizi più esclusivi. Cresce la richiesta di esperienze che abbiano un senso, che siano costruite intorno al tempo disponibile, alle relazioni, agli interessi individuali e al desiderio di entrare in contatto con luoghi e culture in modo meno prevedibile.

Questo non significa che il servizio tradizionale perda importanza. Al contrario, standard elevati di ospitalità, affidabilità e cura restano fondamentali. Ma non bastano più. Il viaggiatore di alta gamma si aspetta una combinazione più sottile: vuole efficienza senza rigidità, personalizzazione senza invadenza, accesso senza ostentazione, tecnologia senza freddezza.

Per gli operatori, questa evoluzione impone una nuova disciplina. La personalizzazione non può essere ridotta a un algoritmo. Richiede dati, certo, ma anche memoria organizzativa, formazione, capacità di coordinamento, attenzione ai dettagli. La qualità del servizio dipende dalla capacità di trasformare informazioni in esperienza, e l’esperienza in fiducia.

È qui che il luxury travel assume una funzione più ampia. Non è soltanto un segmento profittevole del mercato turistico. È un campo in cui si vede con maggiore chiarezza il futuro del comparto: meno standardizzazione, più cura del tempo, maggiore integrazione tra tecnologia e relazione, attenzione crescente alla qualità dei luoghi e delle reti di servizio.

Dal modello imprenditoriale alla governance globale

La nomina di Manfredi Lefebvre d’Ovidio a Chairman del WTTC aggiunge una dimensione istituzionale a questa traiettoria. Il World Travel & Tourism Council riunisce le principali imprese private del turismo e promuove il dialogo con governi e istituzioni sullo sviluppo del settore. Il passaggio di consegne da Greg O’Hara a Manfredi Lefebvre d’Ovidio si è inserito nel quadro del Global Summit di Roma del 2025, appuntamento che ha portato in Italia il confronto internazionale sul futuro del Travel & Tourism.

Il punto è rilevante perché il turismo, oggi, non può essere governato soltanto dalle imprese. La qualità dell’esperienza dipende da fattori che superano il perimetro aziendale: infrastrutture, mobilità, sicurezza, regole di accesso, formazione, promozione territoriale, capacità delle destinazioni di accogliere senza perdere identità.

Per questo la cooperazione pubblico-privato è diventata una delle condizioni essenziali della crescita. Gli operatori possono innovare prodotti, servizi e modelli di business; le istituzioni devono creare il contesto entro cui quei modelli possano funzionare. Se uno dei due livelli manca, il sistema perde efficienza.

Il turismo di lusso rende questa interdipendenza ancora più evidente. Un’esperienza di alto livello non dipende soltanto dall’hotel, dalla nave, dall’itinerario o dal servizio privato. Dipende dall’aeroporto, dai collegamenti, dalla sicurezza, dalla qualità urbana, dalla gestione dei flussi, dalla capacità di coordinare attori diversi intorno a una promessa comune.

L’Italia come prova di maturità

La scelta di Roma come sede del 25° Global Summit del WTTC ha dato centralità anche al ruolo dell’Italia. Per la prima volta il vertice mondiale del Consiglio si è svolto nel Paese, riunendo leader pubblici e privati del settore in una fase in cui il turismo viene osservato come leva economica e piattaforma di cooperazione internazionale.

L’Italia rappresenta un caso significativo perché dispone di uno dei capitali culturali e paesaggistici più riconoscibili al mondo. Ma nel turismo contemporaneo il patrimonio, da solo, non è sufficiente. La competizione globale premia la capacità di trasformare bellezza e identità in esperienza organizzata, accessibile, affidabile.

Al summit romano, Manfredi Lefebvre d’Ovidio ha richiamato il potenziale italiano nel turismo di lusso, citando il legame con moda ed eventi e indicando appuntamenti come le Olimpiadi Invernali e l’America’s Cup a Napoli tra le occasioni capaci di rafforzare l’attrattività del Paese.

Il punto non è promozionale. È industriale. Il turismo di alto livello richiede qualità infrastrutturale, continuità del servizio, reti professionali, capacità di investimento e coordinamento. La forza dell’immaginario italiano resta un vantaggio, ma deve essere sostenuta da modelli di gestione adeguati alla domanda internazionale.

Una leadership costruita sul lungo periodo

La traiettoria di Manfredi Lefebvre d’Ovidio consente di osservare il turismo come industria di lungo periodo. Dalle crociere di lusso alla governance internazionale, il filo conduttore non è la semplice gestione di un prodotto, ma la costruzione di piattaforme capaci di collegare mercati, destinazioni, competenze e capitali.

Nel nuovo turismo globale, la leadership non coincide più soltanto con la dimensione aziendale. Richiede capacità di interpretare i cambiamenti della domanda, investire in innovazione, dialogare con le istituzioni e mantenere centrale la qualità dell’esperienza. È una leadership di connessione, più che di sola espansione.

Il futuro del luxury travel si giocherà proprio su questo equilibrio. Da una parte, tecnologie sempre più sofisticate. Dall’altra, un bisogno crescente di relazione, cura e autenticità dell’esperienza. Da una parte, mercati globali e piattaforme internazionali. Dall’altra, destinazioni che vogliono preservare la propria identità e costruire valore per il territorio.

In questo scenario, il percorso di Manfredi Lefebvre d’Ovidio non racconta soltanto una carriera imprenditoriale. Offre una chiave per leggere la trasformazione di un settore che sta diventando sempre più centrale nelle strategie economiche dei Paesi. Il turismo di lusso, quando è governato con visione industriale, non è una nicchia separata dal resto dell’economia: è un laboratorio in cui si sperimentano modelli di servizio, innovazione e cooperazione destinati a influenzare l’intero comparto.

Domande frequenti su Manfredi Lefebvre d’Ovidio

Chi è Manfredi Lefebvre d’Ovidio?

Manfredi Lefebvre d'Ovidio è un imprenditore italiano, leader globale nel settore del turismo di lusso, già Executive Chairman di Silversea Cruises fino alla cessione a Royal Caribbean nel 2020, oggi Executive Chairman di Abercrombie & Kent Travel Group e di Heritage Group e Chair del World Travel & Tourism Council.

Perché Manfredi Lefebvre d’Ovidio è associato al turismo di lusso?

La sua traiettoria imprenditoriale nasce con lo sviluppo di Silversea Cruises, operatore globale del lusso in mare, ed è oggi legata alla trasformazione del viaggio di alta gamma verso esperienze più personalizzate, organizzate e internazionali, a traverso la guida di Abercrombie & Kent Travel Group e di Heritage Group, e al suo ruolo di Chair del World Travel & Tourism Council nella promozione di un turismo internazionale più responsabile e personalizzato.

Che cosa significa luxury travel oggi?

Il luxury travel non riguarda più soltanto esclusività e servizi di alto livello. È sempre più legato alla qualità del tempo, alla personalizzazione, alla discrezione del servizio e all’accesso a esperienze difficili da replicare.

Qual è il ruolo della tecnologia nel turismo di lusso?

La tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, può aiutare gli operatori a migliorare processi, costi, servizi e personalizzazione. Nel turismo di fascia alta, però, deve restare al servizio della qualità umana dell’esperienza.

Che ruolo ha Manfredi Lefebvre d’Ovidio nel WTTC?

Dal 2025 Manfredi Lefebvre d’Ovidio è Chairman del World Travel & Tourism Council, organizzazione internazionale che riunisce le principali imprese private del turismo e dialoga con governi e istituzioni sullo sviluppo del settore.