Deloitte, Valeria Brambilla nominata Audit & Assurance Leader a livello Emea

22 luglio 2026 a

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Con la nomina di Audit & Assurance Leader a livello Emea, Valeria Brambilla è diventata una dei quattro leader di business della nuova struttura regionale di Deloitte che riunisce i 16 network dell’area Europa, Medio Oriente e Africa. Deloitte Emea vanta un fatturato di 20 miliardi di euro, impiega 132 mila professionisti e il business della revisione contabile e consulenza sulla reportistica finanziaria e non finanziaria rappresenta quasi un quinto dei ricavi totali. Nei prossimi quattro anni, Deloitte Emea prevede di destinare oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti in intelligenza artificiale generativa (GenAI), cloud sovrano e nuove tecnologie progettate per supportare clienti e pubblica amministrazione. Deloitte Emea è guidata dal ceo britannico Richard Houston, già ceo di Deloitte North and South Europe e Deloitte UK, mentre oltre al business Audit & Assurance guidato da Valeria Brambilla, gli altri tre sono guidati dallo spagnolo Senén Touza, Managing Partner EMEA Strategy, Risk & Transactions; dal tedesco Stefan Grube, Managing Partner Emea Tax & Legal e dal britannico Robert Cullen, Managing Partner EMEA Technology & Transformation.

Già amministratore delegato di Deloitte & Touche S.p.A, Valeria Brambilla è stata nominata Deloitte Emea Audit & Assurance Leader lo scorso 1° giugno 2026. Socio Deloitte dal 2007, nel 2013 diviene Leader dell’Industry Life Sciences & Healthcare per tutti i servizi offerti da Deloitte in Central Mediterranean, nel 2019 è entrata nel Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A. di cui è diventata presidente nel 2021. Nel 2023 viene nominata Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A., guidando una realtà di oltre 3.000 persone ed è entrata a far parte del comitato esecutivo di North South Europe Audit & Assurance, la prima aggregazione di queste realtà europee di Deloitte.