Al via i Tavoli di Lavoro Tematici: primo incontro dedicato a “Botteghe del Futuro”

21 luglio 2026 a

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Il primo Tavolo di Lavoro Tematico di Parma European Youth Capital 2027 si è concluso, è un nuovo passaggio operativo nel percorso che accompagnerà la città verso l’anno del titolo. Il primo incontro è stato dedicato alla Piazza Botteghe del Futuro e ha inaugurato il format (PR)ain Storming, pensato per accompagnare dei tavoli di lavoro tematici. Seguiranno, nei prossimi mesi, i Tavoli dedicati alle Piazze del Cibo, dello Sport inclusivo, della Bellezza, dell’Educazione aperta e del Disarmo climatico. I Tavoli di Lavoro Tematici sono pensati come momenti strutturati di confronto tra stakeholder nazionali, rappresentanti del mondo produttivo, attori strategici e rappresentanze giovanili. Il percorso prevede materiali preparatori, discussioni facilitate e successivi documenti di sintesi, così da raccogliere le principali risultanze emerse e restituire indicazioni utili alla programmazione di Parma EYC27.

«Con l’avvio dei Tavoli di Lavoro Tematici entriamo nel merito della costruzione di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. Il primo confronto, dedicato a Botteghe del Futuro, affronta un tema molto concreto: come rendere più solido il rapporto tra giovani, lavoro, imprese e trasformazione delle competenze. Non si tratta soltanto di organizzare iniziative, ma di raccogliere contributi qualificati, leggere i bisogni del territorio e costruire strumenti utili alla programmazione. Parma EYC27 deve produrre risultati riconoscibili, capaci di incidere sulle opportunità per le nuove generazioni e sul modo in cui la città accompagna i cambiamenti del lavoro e della partecipazione», dichiara Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma.

Il percorso sarà accompagnato da Deloitte, Official Knowledge Partner di Parma EYC27, con un ruolo di supporto metodologico, contenutistico e organizzativo. Deloitte contribuirà alla predisposizione dei materiali di lavoro, alla raccolta delle risultanze e alla valorizzazione degli output progettuali. «Siamo orgogliosi di accompagnare Parma EYC27 come Official Knowledge Partner, contribuendo con competenze metodologiche e contenutistiche a un percorso che mette al centro le nuove generazioni e la costruzione di risultati concreti per il territorio. I Tavoli di Lavoro Tematici rappresentano uno strumento importante per trasformare il confronto tra istituzioni, imprese, stakeholder e rappresentanze giovanili in indicazioni operative, policy recommendations e progettualità capaci di generare valore anche oltre il 2027», dichiara Valeria Brambilla, AD di Deloitte & Touche SpA.

Il percorso dei Tavoli di Lavoro Tematici vede anche il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Giovani, che seguirà le diverse tappe del confronto contribuendo con competenze e rappresentanze sui temi affrontati. Al primo Tavolo, dedicato a Botteghe del Futuro, è intervenuto per competenza Marco Luppi, Consigliere di Presidenza con delega al lavoro e innovazione del Consiglio Nazionale Giovani: «Affrontare il tema del lavoro all’interno di Parma EYC27 significa dare risposte concrete su fronti cruciali come l’accesso alle opportunità, i livelli di indipendenza, lo sviluppo delle competenze e il ricambio generazionale. Il Tavolo “Botteghe del Futuro” rappresenta uno spazio di confronto fondamentale per far dialogare giovani, imprese, sindacati e istituzioni. L’obiettivo comune è definire strumenti e proposte concrete capaci di migliorare fin da subito la qualità e le prospettive dei percorsi professionali delle nuove generazioni» ha dichiarato al termine dei lavori. Il Tavolo dedicato a Botteghe del Futuro si inserisce nella Via della Cultura e Politiche per la Sostenibilità e ha concentrato il confronto sul rapporto tra nuove generazioni, mondo produttivo e competenze emergenti, mettendo in dialogo il tessuto imprenditoriale e artigianale con le sfide legate all’innovazione, alla sostenibilità e all’evoluzione del lavoro. Un ringraziamento va inoltre a Beccheria, food partner dell’intero format.