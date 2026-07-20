Il tempo digitale: perché le ore cambiano davanti a uno schermo

20 luglio 2026 a

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Il tempo continua a essere misurato nello stesso modo, ma non sempre viene percepito allo stesso modo. Un’ora resta composta da sessanta minuti, eppure può sembrare lunghissima durante una videochiamata di lavoro e sorprendentemente breve mentre si guarda una serie, si scorre un social network o si conversa in chat. La diffusione dei dispositivi digitali non ha modificato gli orologi: ha trasformato le esperienze che riempiono le nostre giornate e, con esse, la sensazione della durata.

Oggi gran parte delle attività passa attraverso uno schermo. Lo smartphone accompagna gli spostamenti, il computer organizza il lavoro, il tablet facilita la lettura e la smart TV riunisce film, programmi e piattaforme. Secondo il rapporto Digital 2026 di DataReportal, nell’aprile 2026 gli utenti di Internet nel mondo erano oltre 6,1 miliardi. Il digitale non è più uno spazio separato dalla vita quotidiana, ma uno dei luoghi principali nei quali il tempo viene impiegato e distribuito.

Ogni dispositivo ha il suo ritmo

Lo smartphone tende a frammentare il tempo. Viene utilizzato per sessioni brevi, inserite tra un’attività e l’altra: durante un’attesa, in ascensore, sui mezzi pubblici o prima di un appuntamento. In pochi minuti è possibile leggere un messaggio, controllare una notizia, guardare un video e verificare una notifica. Il tempo sembra rapido perché molte azioni vengono concentrate in intervalli ridotti.

Il computer produce una sensazione differente. Lo schermo più grande, la tastiera e l’organizzazione in finestre favoriscono attività più lunghe: scrivere, progettare, partecipare a riunioni, studiare o gestire documenti. Il tempo può apparire più esteso e strutturato, scandito da compiti, pause e passaggi successivi. La stessa mezz’ora che sul telefono contiene una sequenza di piccoli gesti, davanti al computer può coincidere con un’unica attività continua.

Anche la televisione connessa costruisce un proprio ritmo. Un episodio stabilisce una durata precisa, ma la riproduzione automatica attenua il confine tra una parte della serata e quella successiva. Nell’intrattenimento digitale accade qualcosa di simile con videogiochi, dirette, contenuti brevi e giochi come le slot : formati che organizzano l’esperienza attraverso partite, episodi, sessioni o singole interazioni. Non è il dispositivo, da solo, a determinare la percezione del tempo, ma l’incontro tra il mezzo, il contenuto e lo scopo per cui lo utilizziamo.

Il tempo breve e quello lungo

Nel digitale convivono due movimenti apparentemente opposti. Da una parte tutto può diventare più veloce. Una risposta arriva in pochi secondi, una ricerca restituisce subito migliaia di risultati e un contenuto può essere avviato senza attendere un orario prestabilito. Dall’altra, le esperienze possono prolungarsi senza interruzioni evidenti. Una conversazione continua nell’arco della giornata, una serie accompagna diverse settimane e un videogioco può svilupparsi per mesi.

Il sociologo tedesco Hartmut Rosa ha dedicato una parte importante del suo lavoro al concetto di “accelerazione sociale”. Nella sua teoria distingue l’accelerazione tecnologica, la rapidità del cambiamento sociale e l’aumento del ritmo della vita. La tecnologia permette di svolgere molte operazioni in meno tempo, ma rende anche possibile inserire più esperienze nello stesso intervallo.

Questa prospettiva aiuta a spiegare perché una giornata digitalmente intensa possa sembrare veloce mentre la viviamo, ma molto ampia quando la ricostruiamo attraverso messaggi, fotografie, cronologie e attività completate. In pochi secondi possiamo passare da una riunione professionale a una conversazione privata, da una notizia internazionale a un ricordo conservato nella galleria del telefono.

Un tempo sempre più personale

Prima della diffusione dei servizi digitali , molti momenti erano organizzati da orari condivisi: il telegiornale, l’inizio di un programma, l’apertura di un ufficio o l’arrivo di una telefonata a casa. Oggi una parte crescente del tempo è “su richiesta”. Si può lavorare da luoghi diversi, recuperare una trasmissione, ascoltare un podcast quando si preferisce e riprendere un contenuto dal punto in cui era stato interrotto. Questo rende la giornata più personalizzabile.

Due persone possono utilizzare lo stesso dispositivo per scopi diversi e sviluppare percezioni opposte della durata. Per chi legge, il tablet può creare un tempo lento e concentrato; per chi alterna applicazioni e messaggi, lo stesso schermo può generare una successione rapida di stimoli. Una videochiamata può accorciare le distanze, mentre un archivio fotografico può riportare in pochi istanti a eventi avvenuti anni prima.

Il digitale ha così moltiplicato i tempi disponibili. C’è il tempo immediato delle notifiche, quello continuo delle conversazioni, quello programmato delle riunioni online e quello libero dei contenuti on demand. Le ore non sono diventate più lunghe o più corte, ma più dense, flessibili e dipendenti dal contesto. Il cambiamento più evidente non riguarda quindi la quantità di tempo che possediamo, bensì il modo in cui lo attraversiamo: attraverso dispositivi diversi, con velocità differenti e con la possibilità di passare, in pochi secondi, da un ritmo all’altro.