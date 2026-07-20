Riparte il campionato, TIMVISION scende in campo con la nuova offerta dedicata al calcio

20 luglio 2026 a

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Massimo Lopez e Gigi D’Alessio tornano protagonisti dello spot che accompagna l’avvio della stagione calcistica e svela il nuovo logo della piattaforma streaming

Il grande calcio torna protagonista su TIMVISION. In vista dell’avvio del prossimo campionato e delle competizioni europee, TIMVISION lancia in TV la nuova offerta dedicata al calcio e presenta il restyling del proprio marchio.

Protagonisti dello spot ancora una volta Massimo Lopez e Gigi D’Alessio, impegnati in un’improvvisata partita di calcetto all’interno del fortino. Tra gag e riferimenti al mondo del pallone, emerge la nostalgia di Lopez per il calcio giocato e per le emozioni vissute sul campo, subito appagata da TIMVISION che gli dà la possibilità di tornare a vedere le competizioni più amate. La campagna presenta l’offerta ‘TIMVISION con DAZN e Prime’, pensata per i tifosi che vogliono seguire il meglio del calcio italiano ed europeo: tutte le partite della Serie A Enilive su DAZN e la migliore gara del mercoledì della UEFA Champions League su Prime, a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi (che diventano poi 36,99 euro al mese).



Lo spot è anche l’occasione per svelare il nuovo logo TIMVISION, ideato per rendere l’identità del servizio più essenziale, riconoscibile e in linea con il percorso di evoluzione visiva del brand TIM. Al centro della nuova grafica c’è la TIM Icon, elemento distintivo comune ai servizi del Gruppo, affiancata dalla ‘V’ di Vision reinterpretata secondo il linguaggio grafico del brand per rafforzarne riconoscibilità e impatto, soprattutto negli ambienti digitali.



Una nuova identità visiva che riflette il ruolo assunto da TIMVISION nel mercato italiano: la piattaforma di TIM è oggi il principale aggregatore di contenuti in streaming del Paese. Un'unica soluzione per accedere in modo semplice e conveniente a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV+, oltre a TIMVISION Play, il servizio streaming di TIM pensato per soddisfare i gusti del pubblico italiano con il proprio catalogo di film, serie TV, programmi per bambini, show, i contenuti di discovery+ e l'offerta sportiva con i canali Eurosport.



Lo spot sarà supportato da un piano di comunicazione multimezzo.