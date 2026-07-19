Comitato Fisi Lazio e Sardegna: Ruggeri confermato presidente

19 luglio 2026 a

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Nell’istituzionale sede del Palazzo delle Federazioni del Coni si è svolta l’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISI Lazio e Sardegna, presieduta dal vice presidente vicario della FISI nazionale Stefano Longo, per il rinnovo delle cariche di presidente, consiglieri e revisore dei conti per il quadriennio 2026/2030. Candidati alla presidenza Andrea Ruggeri, presidente uscente ed Andrea Caloro, già consigliere del Comitato.



Voti accreditati 491 per un totale di 73 votanti. Il verdetto dello scrutinio ha confermato alla presidenza Andrea Ruggeri che ha ottenuto 308 voti (62,73 %) mentre sono state 183 (37,27 %) le preferenze per Andrea Caloro. Nessuna scheda bianca.



“Sono particolarmente orgoglioso-ha sottolineato un raggiante Andrea Ruggeri al termine della votazione- della fiducia accordatami dalle società. Avremo modo, insieme al Consiglio eletto, di portare avanti il percorso che abbiamo tracciato nel primo quadriennio del mio mandato. Nostra volontà è quella di essere vicino a tutti gli sci club sostenendone le attività, di implementare il lavoro sui giovani, di rilanciare adeguatamente le stazioni sciistiche e di incrementare i rapporti con le istituzioni che abbiamo già stretto negli anni passati. La speranza più vera è che i lusinghieri risultati centrati dai nostri atleti in questi anni possano ripetersi, e se possibile migliorare nel prossimo futuro”.

