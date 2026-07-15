Casasco (FI): "Subito le semplificazioni della ZES anche per il Centro-Nord"

15 luglio 2026 a

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"Questo Governo ha adottato provvedimenti estremamente importanti per l'economia del Paese e per la crescita del PIL. Tra questi c'è la ZES, che si è dimostrata un investimento importante, capace di generare risultati significativi. Per questo Forza Italia chiede l'immediata estensione alle aree del Centro-Nord non degli incentivi economici, ma del modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa della ZES. È questo il vero incentivo che possiamo dare alle aree industriali del Nord.". Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito, nel corso del Question Time alla Camera con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Forza Italia è la prima forza politica a voler ridurre il divario tra Nord e Sud. Proprio perché la nostra proposta non prevede l'estensione degli incentivi, ma soltanto delle semplificazioni amministrative, non incide minimamente sul sostegno al Mezzogiorno. La crescita del Sud è un progetto importante ma anche il centro-Nord chiede come priorità e quale incentivo la sburocratizzazione, il centro unico di autorizzazione e la rapidità di risposta. Non possiamo aspettare gennaio 2027. Chiediamo che questa misura venga portata al più presto in Consiglio dei ministri, perché si tratta di un intervento a costo zero che può dare fiducia agli imprenditori e sostenere gli investimenti e la competitività delle imprese del Centro-Nord." "Gli incentivi economici, se saranno possibili in una fase successiva, dovranno essere indirizzati verso i settori strategici e che possano fungere da volano per la crescita. La competitività economica e il valore geopolitico sono oggi strettamente collegati e incidono sulla capacità di produrre e attrarre investimenti nelle tecnologie di frontiera. L'intelligenza artificiale, i computer quantistici, i semiconduttori e la meccanica digitalizzata e i data center, non sono settori separati ma una architettura integrata e strategica che deve essere considerata negli investimenti a tecnologia avanzata. La semplificazione amministrativa è oggi fondamentale per evitare il rischio di deindustrializzazione delle aree maggiormente produttive quali il centro-nord, per rafforzare la competitività delle imprese e favorire nuovi investimenti e nuova occupazione. Confidiamo nell'impegno del ministro Urso affinché questo percorso possa essere avviato nel più breve tempo possibile", ha concluso.