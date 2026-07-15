Il congresso nazionale SIECVI, ospitato al Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, premiato tra le eccellenze italiane della comunicazione scientifica

Il riconoscimento ottenuto a Roma valorizza il successo della XXII edizione del congresso e conferma il ruolo della struttura di Russotti Gestioni Hotels come destinazione di riferimento per i grandi eventi congressuali

15 luglio 2026 a

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Il successo di un grande congresso nasce dall'eccellenza dei contenuti scientifici, ma anche dalla capacità di offrire un contesto organizzativo e umano in grado di favorire il confronto, l'innovazione e la partecipazione. È questo il valore che il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos, struttura del Gruppo Russotti Gestioni Hotels, vede riconosciuto nel prestigioso premio assegnato al XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging (SIECVI), ospitato dal 28 al 30 maggio presso il Centro Congressi dell'hotel.

L'evento, che ha riunito 1.060 cardiologi, medici e professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, è stato infatti insignito del Premio "Eccellenze dell'Informazione Scientifica - Centralità del Paziente 2026", conquistando il primo posto nella categoria Social nell'ambito della decima edizione dell'iniziativa promossa dall'Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica (OCMS).

Un riconoscimento che premia la capacità del congresso di coniugare qualità scientifica, innovazione e coinvolgimento della comunità professionale, ma che testimonia anche l'efficacia di un'organizzazione capace di creare le condizioni ideali per la riuscita di un evento di tale portata.

Con i suoi 2.580 metri quadrati di spazi congressuali, 11 sale meeting e una capacità di accogliere i grandi eventi, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos rappresenta la principale destinazione congressuale del Sud Italia.

Alla qualità delle infrastrutture si affiancano un'organizzazione consolidata, un team altamente qualificato e una vocazione all'ospitalità che coniuga standard internazionali e autentica accoglienza mediterranea.

La posizione strategica sulla baia di Giardini Naxos, a pochi minuti da Taormina e dall'Etna, il design ispirato alla cultura siciliana e la capacità di offrire un'esperienza che integra business e leisure hanno contribuito a rendere il congresso un successo riconosciuto unanimemente dai partecipanti, confermando come la Sicilia possa competere ai massimi livelli anche nel settore del turismo congressuale e della formazione medico-scientifica.

Il Prof. Scipione Carerj, Presidente del Congresso SIECVI ha affermato «La scelta del Delta Hotels Giardini Naxos si è rivelata determinante per la riuscita del Congresso. L'elevata qualità dell'organizzazione, la professionalità dello staff e l'accoglienza ricevuta hanno contribuito a creare le condizioni ideali per un confronto scientifico di altissimo livello.»

Pippo Russotti, Managing Director del Gruppo Russotti Gestioni Hotels ha dichiarato «Il premio ottenuto dal Congresso SIECVI rappresenta una grande soddisfazione anche per noi, perché conferma quanto la qualità dell'ospitalità possa contribuire al successo di un grande evento scientifico». E ha aggiunto «Il nostro compito è mettere organizzatori e partecipanti nelle migliori condizioni per lavorare, confrontarsi e vivere un'esperienza di alto livello. Lo facciamo attraverso strutture progettate per i grandi congressi, tecnologie adeguate, professionalità consolidate e soprattutto grazie a un team che interpreta ogni evento con passione, attenzione ai dettagli e spirito di servizio. Crediamo fortemente che la Sicilia abbia tutte le caratteristiche per affermarsi come una delle principali destinazioni del turismo congressuale internazionale: infrastrutture, competenze, bellezza paesaggistica e quel calore umano che rende ogni esperienza realmente memorabile.»

Il riconoscimento ottenuto dal Congresso SIECVI conferma la crescente capacità del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos di attrarre e ospitare eventi di rilevanza nazionale e internazionale, rafforzando il posizionamento del Gruppo Russotti Gestioni Hotels nel segmento MICE e contribuendo a promuovere la Sicilia come destinazione d'eccellenza per il turismo congressuale, la formazione e l'innovazione.