BKFC Napoli entra nella storia: mai così tanti fighter italiani in una grande promotion internazionale

14 luglio 2026 a

a

a

Mancano ormai pochi giorni a BKFC Napoli, l'evento che il 18 luglio porterà all'Arena Flegrea il meglio della boxe a mani nude mondiale. Ma c'è un dato che vale più di qualsiasi statistica. Ben 14 fighter italiani saliranno sul ring. Un numero straordinario che rappresenta un record e un segnale fortissimo per tutto il movimento degli sport da combattimento nel nostro Paese.

Mai nella storia una promotion internazionale di questo livello aveva dato così tanto spazio agli atleti italiani, offrendo loro la possibilità di combattere davanti al pubblico di casa e, soprattutto, sotto gli occhi di milioni di spettatori in tutto il mondo. BKFC non porta soltanto grandi campioni internazionali in Italia. BKFC investe nei talenti italiani, li valorizza e offre loro una vetrina mondiale.

Dietro questo risultato c'è il lavoro di mesi di un'intera squadra, guidata da Gabriel Rapisarda e Luigi Perillo, che hanno creduto fin dall'inizio nella crescita del movimento italiano e hanno lavorato senza sosta per costruire una card capace di unire spettacolo internazionale e valorizzazione dei nostri fighter.

Un ring di livello mondiale. Un pubblico straordinario. Una produzione internazionale. E, finalmente, tantissimi atleti italiani protagonisti. È un messaggio importante per tutto il movimento: anche in Italia esistono atleti capaci di competere ai massimi livelli e meritano il palcoscenico delle grandi organizzazioni. Il 18 luglio non sarà soltanto una grande notte di combattimenti. Potrebbe essere l'inizio di una nuova era per i fighter italiani.