Wec, tappa in Brasile: BMW beffa la Ferrari a Interlagos

13 luglio 2026 a

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BMW torna ancora sul gradino più alto del podio nel FIA World Endurance Championship conquistando la 6 Ore di San Paolo al termine di una gara intensa e combattuta fino alla bandiera a scacchi. Sul circuito di Interlagos la M Hybrid V8 numero 15 del Team WRT, affidata a Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor, ha preceduto di appena 2"254 la Ferrari 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, protagonisti di una rimonta che ha tenuto aperta la corsa alla vittoria fino agli ultimi chilometri. Alle spalle delle due vetture che hanno animato il finale di gara ha chiuso la Cadillac V-Series.R numero 12 dell'Hertz Team Jota, terza al traguardo e ancora una volta protagonista nella lotta per le posizioni di vertice. Più indietro le altre Ferrari: la 499P numero 83 di AF Corse, con Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, ha concluso al quinto posto, mentre la vettura ufficiale numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen ottava.

Per il Cavallino Rampante resta comunque un risultato significativo. Il secondo posto della 499P numero 51 rappresenta infatti il primo podio Ferrari nella classe Hypercar a Interlagos e consente all'equipaggio di raccogliere punti importanti in un campionato che continua a confermarsi estremamente equilibrato. La gara è rimasta aperta dall'inizio alla fine. BMW ha costruito il successo grazie a una strategia impeccabile, a un passo costante e a una gestione efficace del traffico e degli pneumatici. Ferrari, invece, ha recuperato terreno nella seconda metà della corsa, con James Calado prima e Alessandro Pier Guidi poi, arrivando negli ultimi giri a mettere pressione alla BMW senza però riuscire a trovare l'occasione per l'attacco decisivo. Il Brasile ha così confermato il livello raggiunto dalla classe Hypercar, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La vittoria rilancia le ambizioni della BMW nella seconda parte della stagione, mentre Ferrari lascia il Sud America con un podio e due piazzamenti nella top otto, mantenendo un ruolo da protagonista nel Mondiale. Adesso ci sarà un lungo stop prima che i team si ritrovino ad inizio settembre in Texas: Austin.