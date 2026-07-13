Ama per i Sustainability Social Camp AS Roma

13 luglio 2026 a

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Per il secondo anno consecutivo AMA prende parte ai Sustainability Social Camp dell’AS Roma, i centri estivi gratuiti rivolti a bambine e bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. La partecipazione conferma l’impegno dell’Azienda nella promozione dell’educazione ambientale e della cittadinanza attiva, con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una cultura della sostenibilità basata sul rispetto dell’ambiente, sul senso di responsabilità e sulla cura del bene comune.

L’iniziativa, promossa dall’AS Roma con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio e in coerenza con le UEFA Sustainability Policies, coinvolge 80 bambini segnalati dal Forum del Terzo Settore, dall’Assessorato ai Servizi Sociali del IX Municipio e dalle parrocchie del territorio. Per i partecipanti rappresenta un’importante occasione di crescita e socializzazione attraverso un programma interamente gratuito che combina attività sportive, ricreative ed educative sui temi dell’ambiente, dell’inclusione e della sostenibilità.

“Essere nuovamente al fianco dell’AS Roma in questo progetto significa continuare a investire nell’educazione ambientale delle nuove generazioni – dichiara il Presidente di AMA, Bruno Manzi –. Far conoscere ai bambini il valore della raccolta differenziata, del riciclo e dell’economia circolare attraverso attività coinvolgenti e strumenti innovativi permette di trasmettere comportamenti concreti e consapevoli. La collaborazione tra istituzioni, aziende e realtà del territorio dimostra quanto sia importante fare rete per offrire ai più giovani esperienze formative che uniscano divertimento, inclusione e attenzione all’ambiente”.

Tra le attività proposte da AMA, Waste Travel 360° offre un’esperienza immersiva in realtà virtuale che accompagna i bambini alla scoperta del ciclo dei rifiuti. Grazie ai visori Oculus e a una mascotte digitale, i partecipanti visitano virtualmente gli impianti di trattamento e riciclo di carta, plastica, vetro e organico, comprendendo in modo semplice e coinvolgente come un corretto conferimento consenta di trasformare i rifiuti in nuove risorse e quale sia il ruolo della raccolta differenziata nella tutela dell’ambiente.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso educativo che coinvolge numerose istituzioni e realtà del territorio. La Polizia di Stato e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale organizzano incontri dedicati alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, mentre la Protezione Civile Arvalia propone attività di primo soccorso e di educazione alle emergenze. Il programma comprende inoltre lezioni introduttive alla Lingua dei Segni Italiana e attività con atleti con disabilità intellettivo-relazionali e della Roma Blind Football, promuovendo inclusione, uguaglianza e rispetto delle differenze.