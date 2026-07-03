Risultati provvisori dell'offerta: raggiunto l'88,057% del capitale sociale di B.F. S.p.A.
Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
promossa congiuntamente da Arum S.p.A. (“Arum”) e Dompé Holdings S.r.l. (“Dompé Holdings” e,
congiuntamente con Arum, gli “Offerenti”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (l’“Offerta”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di B.F. S.p.A. (“BF” o
l’“Emittente”), dedotte le azioni già detenute dagli Offerenti e dalle persone che agiscono di concerto con
gli Offerenti nonché talune ulteriori azioni di BF assegnate ai rispettivi beneficiari ai sensi del piano di
incentivazione azionaria di lungo termine 2023-2025 approvato dall’assemblea degli azionisti di BF in data
10 maggio 2023 e soggette a un vincolo di indisponibilità biennale.
Ove non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il
significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 27 maggio 2026 (il “Documento di
Offerta”).
RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA
Gli Offerenti rendono noto che (i) in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione e (ii) sulla base dei
risultati provvisori dell’Offerta comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato
della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta
n. 101.997.262 Azioni, rappresentative del 38,933% del capitale sociale dell’Emittente e del 76,557% delle
Azioni Oggetto dell’Offerta.
Si segnala che né gli Offerenti né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori
dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.
Pertanto, tenuto conto de:
(i) le n. 128.641.371 Azioni, rappresentative del 49,103% del capitale sociale dell’Emittente, detenute
complessivamente dagli Offerenti prima dell’inizio del Periodo di Adesione;
(ii) le complessive n. 53.702 Azioni, rappresentative dello 0,020% del capitale sociale dell’Emittente,
detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell’inizio del Periodo di Adesione;
(iii) ove i risultati provvisori dell’Offerta fossero confermati, le n. 101.997.262 Azioni, rappresentative del 38,933% del capitale sociale dell’Emittente, portate in adesione all’Offerta nel corso del Periodo
di Adesione,
a esito dell’Offerta e in caso di perfezionamento della stessa, gli Offerenti (congiuntamente alle Persone
che Agiscono di Concerto) risulteranno titolari complessivamente di n. 230.692.335 Azioni, rappresentative
dell’88,057% del capitale sociale dell’Emittente.
Tenuto quindi conto de (i) i risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati e (ii) le n. 102.475 Azioni
Proprie detenute dall’Emittente e le n. 153.555 Azioni detenute dalla sua controllata SIS (rilevanti secondo
i criteri di cui all’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti), la partecipazione rilevante ai fini del
calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF detenuta complessivamente dagli Offerenti
(congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) risulta pari all’88,154% del capitale sociale
dell’Emittente.
CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL’OFFERTA
Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta è condizionata
all’avveramento o alla rinuncia da parte degli Offerenti di ciascuna delle Condizioni dell’Offerta (ossia la
Condizione MAC/MAE, la Condizione Golden Power, la Condizione Antitrust e la Condizione FSR)
descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta.
Al riguardo si fa presente che: (i) come comunicato al mercato in data 22 giugno 2026, la Condizione Golden
Power si è avverata in pari data; e (ii) per quanto riguarda le restanti Condizioni dell’Offerta, come indicato
nel Documento di Offerta, gli Offerenti renderanno noto l’avveramento o il mancato avveramento de,
ovvero l’eventuale rinuncia a, tali Condizioni dell’Offerta, nel Comunicato sui Risultati Definitivi
dell’Offerta.
CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO
In caso di avveramento delle restanti Condizioni dell’Offerta (ovverosia la Condizione MAC/MAE, la
Condizione Antitrust e la Condizione FSR), ovvero qualora gli Offerenti decidano di rinunciarvi, il
pagamento del Corrispettivo (pari a Euro 5,00) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta durante
il Periodo di Adesione avverrà, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni agli
Offerenti, alla Data di Pagamento (i.e., il 10 luglio 2026).
Nel caso in cui una qualsiasi delle Condizioni dell’Offerta non si avveri e gli Offerenti non esercitino il
proprio diritto di rinunciarvi, l’Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione
all’Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari entro il Giorno di Borsa Aperta successivo
alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta dagli Offerenti il mancato perfezionamento
dell’Offerta. Le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti senza addebito di oneri o spese
a loro carico, e gli Aderenti non subiranno alcun pregiudizio avuto riguardo alla Maggiorazione del Voto
maturata o in corso di maturazione.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che
sarà diffuso dagli Offerenti entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data
di Pagamento (ovverosia, entro le ore 7:29 (ora italiana) del 9 luglio 2026), ai sensi dell’articolo 41, comma
6, del Regolamento Emittenti.