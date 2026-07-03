Napoli pronta ad accogliere BKFC: la capitale mondiale della boxe a mani nude arriva all'Arena Flegrea

03 luglio 2026 a

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Cresce l'attesa per l'arrivo di BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), la più importante organizzazione mondiale di boxe a mani nude, fondata da David Feldman e sostenuta da Conor McGregor. Il grande appuntamento rappresenta uno degli eventi sportivi internazionali più attesi dell'estate e promette di regalare alla città di Napoli una serata di sport, spettacolo ed emozioni.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il team di BKFC Italy, guidato dal CEO Gabriel Ernesto Rapisarda e dal COO Luigi Perillo, che in questi mesi hanno lavorato intensamente per portare la manifestazione nel capoluogo campano.

"Napoli ci sta accogliendo con un entusiasmo straordinario", spiegano gli organizzatori. "Fin dal primo giorno abbiamo percepito il calore e la passione che contraddistinguono questa città. La risposta del territorio, delle istituzioni, dei partner e del pubblico è stata estremamente positiva e questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto."

La scelta di Napoli non è casuale. La città sta vivendo un periodo di grande fermento, con numerosi eventi internazionali che ne confermano il ruolo sempre più centrale nel panorama culturale e sportivo italiano. In questo contesto, BKFC vuole rappresentare un autentico valore aggiunto, portando uno degli spettacoli sportivi più seguiti al mondo in una delle città più affascinanti del Mediterraneo.

La suggestiva Arena Flegrea farà da cornice a un evento che richiamerà atleti di livello internazionale e appassionati provenienti da diversi Paesi. L'attesa cresce di giorno in giorno e il pubblico napoletano non vede l'ora di assistere agli spettacolari combattimenti che renderanno la serata indimenticabile.

"Per noi è motivo di grande orgoglio portare BKFC a Napoli", conclude il management di BKFC Italy. "Questa città merita eventi di livello mondiale. Siamo convinti che il pubblico saprà regalarci un'atmosfera unica e che questa sarà soltanto la prima di tante grandi occasioni per consolidare il legame tra BKFC e Napoli."

Un ringraziamento speciale va infine a tutte le persone che stanno lavorando con grande professionalità e passione alla realizzazione dell'evento. In particolare, a Marco Serafino e a tutto il suo team, che ogni giorno stanno dimostrando competenza, disponibilità e una straordinaria capacità di risolvere rapidamente le problematiche organizzative, fornendo un supporto concreto e prezioso sul territorio. Il loro contributo rappresenta uno degli elementi fondamentali per il successo di questo grande appuntamento internazionale.