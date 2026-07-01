Anagrafe tributaria, il presidente Casasco: “Un contributo concreto dal Notariato alla semplificazione e all'efficienza del sistema fiscale”

01 luglio 2026 a

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Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza delle banche dati dell’Anagrafe tributaria e sul contrasto all’evasione fiscale, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, presieduta dall’On. Maurizio Casasco, ha audito questa mattina il Consiglio Nazionale del Notariato.

“In particolare, sono state apprezzate le proposte del Consiglio Nazionale del Notariato che prevedono la possibilità per i notai di accedere direttamente all’Anagrafe tributaria per ottenere il codice fiscale di soggetti stranieri ed enti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, nonché la consultazione di dati essenziali dei soggetti, quali denominazione, data di morte ed eventuali provvedimenti inibitori”, dichiara il Presidente Maurizio Casasco.

“Tali misure sono finalizzate a semplificare la circolazione immobiliare e gli adempimenti connessi alla costituzione di enti e società, con una riduzione dei tempi, dei costi e dei passaggi burocratici”, aggiunge il Presidente Casasco.

“È stata inoltre apprezzata la proposta di estendere il meccanismo del versamento delle imposte sostitutive, già sperimentato in altri ambiti, alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sociali, terreni edificabili e aziende, nonché ai redditi diversi generati dalla costituzione di diritti reali immobiliari, al fine di rafforzare la riscossione e contrastare i fenomeni di omessa dichiarazione”.

“Le proposte entreranno a far parte della relazione conclusiva della Commissione prevista entro la fine dell’anno e saranno trasmesse alle istituzioni competenti, al fine di accelerare l’adozione delle soluzioni utili all’attuazione degli interventi normativi necessari al miglioramento del sistema tributario ed economico del Paese”, conclude Casasco.