Il libro dei "Racconti di Sabaudia 2026" sarà dedicato a Roberto Arditti
L'edizione 2026 dei Racconti di Sabaudia in prossima uscita saranno dedicati a Roberto Arditti il giornalista recentemente scomparso.
Arditti era stato uno degli autori dell'edizione 2023 con un racconto ironico a sfondo politico.
Il libro dei Racconti di Sabaudia giunto alla sua dodicesima edizione è un libro green regalato sulle spiagge laziali nei mesi estivi quale incentivo alla scrittura e alla lettura.
"Una dedica e un ricordo dovuto a un grande giornalista, raffinata mente intellettuale che ha onorato questa collana con la sua firma" dichiara Maria Costici curatrice del volume.
26 giugno 2026