Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Il libro dei "Racconti di Sabaudia 2026" sarà dedicato a Roberto Arditti

  • a
  • a
  • a

 

L'edizione 2026 dei Racconti di Sabaudia in prossima uscita saranno dedicati a Roberto Arditti il giornalista recentemente scomparso. 
Arditti era stato uno degli autori dell'edizione 2023 con un racconto ironico a sfondo politico.
Il libro dei Racconti di Sabaudia giunto alla sua dodicesima edizione è un libro green regalato sulle spiagge laziali nei mesi estivi quale incentivo alla scrittura e alla lettura.
"Una dedica e un ricordo dovuto a un grande giornalista, raffinata mente intellettuale che  ha onorato questa collana con la sua firma" dichiara Maria Costici curatrice del  volume.

26 giugno 2026

Dai blog