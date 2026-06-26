Il libro dei "Racconti di Sabaudia 2026" sarà dedicato a Roberto Arditti

26 giugno 2026 a

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L'edizione 2026 dei Racconti di Sabaudia in prossima uscita saranno dedicati a Roberto Arditti il giornalista recentemente scomparso.

Arditti era stato uno degli autori dell'edizione 2023 con un racconto ironico a sfondo politico.

Il libro dei Racconti di Sabaudia giunto alla sua dodicesima edizione è un libro green regalato sulle spiagge laziali nei mesi estivi quale incentivo alla scrittura e alla lettura.

"Una dedica e un ricordo dovuto a un grande giornalista, raffinata mente intellettuale che ha onorato questa collana con la sua firma" dichiara Maria Costici curatrice del volume.

26 giugno 2026