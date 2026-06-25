Riduci i consumi usando la giusta fascia oraria  

Enel Happy Hours, l'iniziativa riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia, che offre un risparmio in bolletta ai clienti che consumano energia in fasce orarie specifiche

25 giugno 2026 a

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Ci sono momenti della giornata in cui usare l’energia può essere più conveniente: quando la produzione da fonti rinnovabili è più alta e la rete è meno sollecitata.

In questo contesto nasce Happy Hours , l'iniziativa di Enel, riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia, che offre un risparmio sul prezzo della componente energia in bolletta a clienti che consumano in fasce orarie specifiche.

Perché l’orario in cui si consuma energia conta per la rete elettrica

I consumi elettrici non sono distribuiti in modo uniforme durante l'arco della giornata: nelle ore serali la richiesta energetica è elevata, mentre nelle ore centrali l'offerta è maggiore grazie alla produzione da fonti rinnovabili e il costo dell'energia sul mercato è generalmente più basso. Svolgere alcune attività domestiche, come lavatrice o lavastoviglie, nelle fasce in cui l’energia disponibile è maggiore può quindi generare un beneficio doppio: per il cliente, che può ottenere un risparmio in bolletta, e per il sistema elettrico, che viene utilizzato in modo più equilibrato.

Come funziona Happy Hours e a chi è rivolta

Happy Hours è un’iniziativa di Enel in esclusiva per gli iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia con contratto luce attivo . Enel comunica periodicamente ai clienti una “missione”: una fascia oraria specifica in cui concentrare i consumi elettrici. Completandola, il cliente ottiene un risparmio riconosciuto direttamente nella bolletta successiva

Come funzionano le missioni: obiettivi, calcolo e premio

Ogni missione indica quanta energia consumare (per esempio 0,5 kWh), in quale fascia oraria farlo e quale risparmio si può ottenere. La comunicazione arriva tramite e-mail o notifica push dell’App di Enel Energia.

Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo, Enel confronta i consumi del giorno della missione con la media storica degli stessi orari: se la missione ricade in un giorno feriale, si calcola la media degli ultimi 10 giorni feriali; se ricade di sabato o in un festivo, quella degli ultimi 5 giorni (sabato o festivi). Raggiunta la soglia, il risparmio viene applicato nella bolletta successiva.

Un esempio pratico

La missione prevede di utilizzare 0,5 kWh che corrispondono a un ciclo di lavatrice nella fascia oraria 10:00–14:00.

1. Il cliente fa un ciclo di lavaggio (circa 1h) tra le 10:00 e le 14:00 invece che la sera come spesso accade;

2. Enel regala la componente energia necessaria per coprire idealmente due cicli di lavatrice (2h);

3. Il cliente azzera il prezzo della componente energiaper i consumi di quell'attività semplicemente cambiando l'orario di avvio.

Le missioni rappresentano un incentivo per i clienti a concentrare i propri consumi in fasce orarie in cui il costo dell’energia è più basso e la rete elettrica è meno sollecitata.

Come partecipare ad Happy Hours con EnelTiPremia

Per partecipare è necessario essere clienti Enel con un contratto luce attivo e iscriversi gratuitamente al programma EnelTiPremia dall’area clienti o dall’App di Enel Energia. Una volta ricevuta la comunicazione della missione Happy Hours, basta accettare di aderire e programmare gli elettrodomestici che consumano di più (lavatrice, lavastoviglie o forno) nella fascia indicata.

In questo modo, il cliente diventa un protagonista attivo nel mercato dell’energia, trasformando così le sue abitudini quotidiane in scelte consapevoli e ottimizzando l'uso degli elettrodomestici a favore sia della bolletta sia dell'equilibrio del sistema elettrico nazionale.

Il valore del consumo consapevole: beneficio individuale e collettivo

Quando molti clienti spostano i propri carichi domestici negli stessi momenti, l’effetto combinato diventa rilevante: si riducono i picchi di domanda sulla rete nazionale e si favorisce un utilizzo più razionale dell’energia disponibile.

Happy Hours porta il cliente a conoscere meglio l'impatto dei propri consumi domestici, rendendo la gestione dell'energia di casa un processo più smart, interattivo e consapevole.