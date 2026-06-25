Giovanni Saladino: "Lead generation costosa e inefficace? Il 79% fallisce per mancanza di sistema. Serve qualificazione rigida, non volume" 

L'esperto di Zoo Agency spiega come il mercato italiano della lead generation B2B sta cambiando: meno contatti a caso, più strategia mirata verso chi decide davvero

Luca Rossignoli 25 giugno 2026 a

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Mentre il costo per lead B2B in Italia cresce del 10% annuo e le aziende bruciano budget su campagne mass market, Giovanni Saladino, fondatore di Zoo Agency e consulente con 12 anni di esperienza nella lead generation B2B , non ha dubbi: il problema non è la piattaforma, ma l'assenza di un metodo strutturato. "Il 79% dei lead generati non si converte semplicemente perché manca un sistema di qualificazione rigido. Le aziende confondono quantità con risultati", spiega l'esperto, che da anni specializza le sue strategie nell'acquisizione diretta di CEO e Direttori attraverso LinkedIn, bypassando il rumore delle campagne tradizionali.

Il dato che cambia le regole del gioco

Il 72% dei buyer B2B italiani completa il percorso decisionale prima ancora di contattare un venditore. Questo significa che la lead generation non è più una questione di visibilità generalista, ma di timing e rilevanza. Chi arriva quando il decision-maker è già in ricerca attiva ha vinto. Chi continua a mandare messaggi di massa ha già perso.

"La lead generation del 2026 è un sistema, non una tattica isolata", sottolinea Saladino. "Non si genera un contatto e lo si butta in un funnel generico. Si intercetta un decision-maker nel momento giusto del suo journey, con un messaggio iper-specifico, e lo si qualifica severamente prima di passarlo al commerciale. Solo così la conversione è prevedibile."

Zoo Agency pratica esattamente questo approccio: identificazione mirata di account strategici su LinkedIn, mappatura dei veri decision-maker aziendali, sequenze di contatto personalizzate e rigida qualificazione. Il risultato è un tasso di conversione dei lead LinkedIn del 2,74%, contro lo 0,9% medio degli altri social network.

Perché LinkedIn domina (ma solo se usato bene)

L'89% dei marketer B2B italiani usa LinkedIn per la lead generation. Non è un caso. La piattaforma concentra decision-maker, professionisti qualificati e segnali di intenzione d'acquisto. Ma il valore sta nel come la si usa, non nel quante volte ci si connette.

"LinkedIn non è un megafono aziendale dove urlare il vostro valore", spiega Saladino. "È uno strumento di ricerca, contatto e qualificazione di prospect realmente interessati. Se il messaggio è generico, il profilo non è coerente, il targeting è ampio: non funziona. Se il messaggio è iper-personalizzato, il vostro profilo dimostra expertise, il targeting è chirurgico e il lead viene qualificato prima della conversazione: funziona sempre."

Questa distinzione è cruciale per aziende di medie dimensioni che vendono consulenza, soluzioni software complesse o servizi ad alto valore. Non hanno il budget enterprise per grandi agenzie, ma nemmeno il tempo per improvvisare. Hanno bisogno di un metodo scalabile e metriche-driven. Esattamente quello che Zoo Agency fornisce: previsioni di tempistiche e risultati su budget noto.

Il vero valore: dalla lead all'appuntamento qualificato

Il problema numero uno del settore non è generare lead. È generarli qualificati. "Il 61% dei marketer cita la lead generation come sfida principale", conferma Saladino. "Ma la sfida vera è generare contatti che il commerciale sa già come chiudere. Se passo al vostro team di vendita un lead non qualificato, state perdendo tempo e credibilità. Se passo un appuntamento con un decision-maker che è già informato, in ricerca attiva e ha profilo e budget compatibile: state vendendo."

Zoo Agency trasforma contatti in appuntamenti qualificati attraverso un sistema rigoroso di scoring e nurturing strutturato. Non volume. Non vanità metrics. Risultati misurabili e ROI prevedibile.

Per questo motivo, mentre il mercato della lead generation diventa più costoso e competitivo—con costi LinkedIn Ads tra 80 e 150 euro, picchi a 300 per settori tecnici—chi non ha un metodo brucia budget. Chi lo ha, scala predictabilmente.

"Le aziende che vendono servizi e consulenza non hanno bisogno di agenzie che promettono numeri impossibili", conclude Saladino. "Hanno bisogno di partner che capiscono il loro business, mappano i decision-maker reali, li contattano al momento giusto, e passano al commerciale solo prospect già caldi. È più difficile? Sì. È più scalabile? Assolutamente. È il sistema che funziona."

Per approfondire le strategie di lead generation B2B e acquisizione di clienti High-Ticket di Giovanni Saladino: