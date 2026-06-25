Aeroitalia rafforza la presenza a Trieste Airport con voli annuali per Milano Linate e collegamenti estivi verso Olbia e Alghero

25 giugno 2026 a

a

a

Trieste, 25 giugno 2026 – Si è tenuta presso il palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la conferenza stampa Aeroitalia per annunciare l’attivazione della nuova rotta in continuità territoriale tra Trieste Airport e Milano Linate. I voli garantiranno collegamenti strategici a favore dei cittadini, del turismo e delle imprese a partire dal primo luglio 2026 fino al 31 gennaio 2027, assicurando servizio e accessibilità quotidiana tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Inoltre, in occasione dell'evento, Aeroitalia ha annunciato l'avvio di due rotte stagionali da Trieste verso la Sardegna, con destinazione Alghero e Olbia. Questi collegamenti saranno operativi dal primo agosto al 14 settembre 2026, ampliando ulteriormente l’offerta estiva da e per il Nord-Est.

Tutti i voli saranno operati con aeromobili ATR 72-600 di ultima generazione, garantendo comfort e sostenibilità. Di seguito orari e frequenze dei nuovi collegamenti:

Trieste – Milano Linate

Lunedì-venerdì (due voli giornalieri):

Trieste 07:30 → Linate 08:30

Linate 09:35 → Trieste 10:35

Trieste 18:00 → Linate 19:00 (fino al 31/07/2026)

Linate 20:10 → Trieste 21:10 (fino al 31/07/2026)

Trieste 17:50 → Linate 18:50 (dal 31/08/2026 al 15/09/2026)

Linate 20:10 → Trieste 21:10 (dal 31/08/2026 al 15/09/2026)

Domenica (un volo giornaliero):

Trieste 18:15 → Linate 19:15 (dal 5/07/2026 al 13/09/2026)

Linate 20:10 → Trieste 21:10 (dal 5/07/2026 al 13/09/2026)

Trieste – Alghero

Lunedì e venerdì (due voli settimanali):

Trieste 09:10 → Alghero 10:40

Alghero 11:50 → Trieste 13:20

Trieste 15:40 → Alghero 17:10

Alghero 18:20 → Trieste 19:50

Trieste - Olbia

Mercoledì e sabato (due voli settimanali):

Trieste 09:10 → Olbia 10:40

Olbia 11:50 → Trieste 13:20

Trieste 15:40 → Olbia 17:10

Olbia 18:20 → Trieste 19:50

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: “L’attivazione del collegamento Trieste–Milano Linate in continuità territoriale rappresenta per Aeroitalia non solo un importante riconoscimento della nostra affidabilità operativa, ma anche una precisa assunzione di responsabilità verso il territorio e la sua comunità. Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire un servizio quotidiano, efficiente e puntuale tra Friuli Venezia Giulia e Lombardia, rispondendo così alle esigenze non solo dei residenti, ma anche di turisti e operatori economici che scelgono queste regioni. Inoltre, con l’annuncio delle nuove rotte estive verso la Sardegna vogliamo favorire la scoperta e la condivisione di nuove mete, ampliando le opzioni di viaggio verso un’isola di straordinaria attrattività, tanto per il turismo quanto per le relazioni professionali. Siamo certi che queste nuove rotte possano rappresentare una reale opportunità per la crescita del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e della Sardegna”.

Secondo Fabio Gallo, Amministratore Delegato di Trieste Airport: "Il ripristino dei voli in continuità territoriale da e per Milano Linate rappresenta un risultato molto importante per il nostro territorio e per tutti i passeggeri che utilizzano Trieste Airport. Ringraziamo la Regione Friuli Venezia Giulia per aver attivato con tempestività il bando d’emergenza, garantendo la continuità di un collegamento strategico per la mobilità di cittadini, studenti e operatori economici. Per Trieste Airport si tratta di un servizio essenziale, che rafforza il ruolo dello scalo del Friuli Venezia Giulia e contribuisce a migliorare la connettività del territorio con il principale sistema economico del Paese. Desideriamo, inoltre, ringraziare Aeroitalia per aver scelto di investire su questo collegamento così rilevante per il territorio. Siamo soddisfatti di questa collaborazione che ad oggi, oltre allo sviluppo della continuità territoriale, rafforza i collegamenti su Olbia, collega Trieste e Salerno dallo scorso 24 maggio e inaugura la nuova rotta per Alghero, creando nuove opportunità di sviluppo e crescita a beneficio dei passeggeri, delle imprese e dell’intera regione".

Per Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: “Il ripristino del collegamento con Linate rappresenta un traguardo strategico per il Friuli Venezia Giulia, poiché avvicina il nostro tessuto produttivo a un centro propulsivo dell’economia nazionale ed europea. L’Amministrazione regionale si è attivata con ogni sua articolazione per conseguire tale obiettivo, nella consapevolezza che infrastrutture efficienti siano essenziali anche per il turismo, comparto che sul territorio ha registrato negli ultimi anni volumi straordinari. Esprimo gratitudine ai vertici di Aeroitalia e di Trieste Airport per l'intesa raggiunta, un accordo, comprensivo dei due voli per la Sardegna, di cui beneficeranno tanto la cittadinanza quanto l'intero sistema imprenditoriale locale”.

L’Ing. Cristina Amirante, Assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, ha spiegato:

“La continuità territoriale si è confermata, in questi anni, come uno strumento fondamentale per avvicinare le regioni più periferiche ai centri nevralgici, finanziari e di governo del nostro paese, permettendo ai cittadini di sentirsi parte integrante dell’Italia. In una fase delicata, caratterizzata da numerosi cantieri legati all’alta velocità e al miglioramento strutturale della rete ferroviaria, è ancora più evidente quanto sia necessario disporre di un’alternativa efficace. La continuità territoriale offre, infatti, un sistema di collegamento alternativo, rendendo il territorio più attrattivo sia per i residenti sia per i potenziali visitatori. Per il Friuli Venezia Giulia, regione a forte vocazione turistica, ciò significa poter rafforzare ulteriormente l’accessibilità per operatori economici e turisti. Abbiamo lavorato con impegno, insieme a ENAC e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio per raggiungere questo importante risultato, e ci siamo già attivati per garantire il nuovo contratto di continuità territoriale per il prossimo triennio”.

I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale www.aeroitalia.com e presso le agenzie di viaggio. Il dettaglio giornaliero dei voli e le variazioni stagionali sono disponibili e costantemente aggiornati sugli stessi canali.