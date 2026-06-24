De Maria (PD). Giornata delle Periferie. Una occasione di presenza e riflessione nelle periferie delle nostre città 

24 giugno 2026 a

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"Oggi è la giornata delle Periferie, istituita dallo scorso anno con una legge, di cui sono fra i firmatari, che è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari nella Commissione Periferie della Camera dei Deputati. Un momento per sottolineare come le perferie delle nostre città presentino criticità che vanno affrontate e, nello stesso tempo, vedano la crescita di tante esperienze di riscatto e coesione sociale. Nelle missioni della Commissione Periferie abbiamo verificato una grande vitalità nella iniziativa degli Enti Locali, grazie anche alle risorse del PNRR e a quelle precedenti del Bando Periferie, e nell' impegno del sistema formativo, del terzo settore e dell' associazionismo. In Commissione abbiamo lavorato ad una progettualità comune con tante realtà, a partire dalla Impresa Sociale "con i bambini". Sicurezza, legalità, coesione sociale, contrasto al degrado e qualità urbana sono le priorità su cui lavorare e che sono e possono essere oggetto di una specifica iniziativa legislativa, che punti alla valorizzazione di tutta la filiera istituzionale ed al massimo di condivisione fra le forze politiche". Così Andrea De Maria, Segretario della Commissione Periferie della Camera dei Deputati