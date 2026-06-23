Happy Hours di Enel: come spostare i consumi riduce bolletta e alleggerisce la rete
Ci sono momenti della giornata in cui usare l’energia può essere più conveniente: quando la produzione da fonti rinnovabili è più alta e la rete è meno sollecitata, spostare alcuni consumi domestici può aiutare il cliente a risparmiare e a usare meglio l’energia disponibile.
In questo contesto nasce Happy Hours, l'iniziativa di Enel, riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia, che collega lo spostamento dei consumi domestici in fasce orarie specifiche a uno sconto sul prezzo luce in bolletta.
Perché l’orario in cui si consuma energia conta per la rete
I consumi elettrici non sono distribuiti in modo uniforme durante l'arco della giornata: nelle ore serali la richiesta energetica è elevata, mentre nelle ore centrali l'offerta è maggiore grazie alla produzione da fonti rinnovabili e il costo dell'energia sul mercato è generalmente più basso. Spostare alcune attività domestiche, come lavatrice o lavastoviglie, nelle fasce in cui l’energia disponibile è maggiore può quindi generare un beneficio doppio: per il cliente, che può ottenere uno sconto in bolletta, e per il sistema elettrico, che viene utilizzato in modo più equilibrato.
Cos’è Happy Hours e a chi è rivolta
Happy Hours è un’iniziativa di Enel in esclusiva per i clienti con contratto luce attivo iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia. Enel comunica periodicamente agli utenti aderenti una “missione”: una fascia oraria specifica in cui concentrare i consumi elettrici. Completandola, il cliente ottiene uno sconto applicato direttamente in bolletta
Come funzionano le missioni: obiettivi, calcolo e premio
Ogni missione specifica quanta energia spostare (per esempio 0,5 kWh), in quale fascia oraria farlo, e quale risparmio si può ottenere. La comunicazione arriva tramite e-mail o notifica push dell’App di Enel Energia.
Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo, Enel confronta i consumi del giorno della missione con la media storica degli stessi orari: se la missione ricade in un giorno feriale, si calcola la media degli ultimi 10 giorni feriali; se ricade di sabato o in un festivo, quella degli ultimi 5 giorni (sabato o festivi). Raggiunta la soglia, il risparmio viene applicato nella bolletta successiva. Un esempio pratico
La missione prevede di spostare 0,5 kWh che corrispondono a un ciclo di lavatrice dalle ore serali alla fascia 10:00–14:00.
1 Il cliente fa un ciclo di lavaggio (circa 1h) tra le 10:00 e le 14:00 invece che la sera;
2 Enel regala la componente energia necessaria per coprire idealmente due cicli di lavatrice (2h);
3 Il cliente azzera il prezzo luce per i consumi di quell'attività semplicemente cambiando l'orario di avvio.
Le missioni rappresentano un incentivo per gli utenti a spostare i propri consumi in fasce orarie in cui il costo dell’energia è più basso e la rete elettrica è meno sollecitata.
Come partecipare ad Happy Hours con EnelTiPremia
Per partecipare è necessario essere clienti Enel con un contratto luce attivo e iscriversi gratuitamente al programma EnelTiPremia dall’area clienti o dall’App di Enel Energia. Una volta ricevuta la comunicazione della missione Happy Hours, basta accettare di aderire e programmare gli elettrodomestici che consumano di più (lavatrice, lavastoviglie o forno) nella fascia indicata, riducendo i consumi nell’orario da evitare.
In questo modo, il cliente diventa un protagonista attivo nel mercato dell’energia, trasformando così le sue abitudini quotidiane in scelte consapevoli e ottimizzando l'uso degli elettrodomestici a favore sia della bolletta sia dell'equilibrio del sistema elettrico nazionale.
Il valore del consumo consapevole: beneficio individuale e collettivo
Quando molti clienti spostano i propri carichi domestici negli stessi momenti, l’effetto combinato diventa rilevante: si riducono i picchi di domanda sulla rete nazionale e si favorisce un utilizzo più razionale dell’energia disponibile.
Happy Hours porta il cliente a conoscere meglio l'impatto dei propri consumi domestici, rendendo la gestione dell'energia di casa un processo più smart, interattivo e consapevole.