Il costo invisibile dello stalking: le conseguenze sulla salute, sul lavoro e sulla società

19 giugno 2026 a

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Quando si parla di stalking, l'attenzione dell'opinione pubblica si concentra spesso sugli episodi più gravi che conquistano le pagine della cronaca. Eppure, prima che la violenza si manifesti nelle sue forme più evidenti, esiste una lunga fase fatta di comportamenti persecutori che lasciano segni profondi sulla vita delle persone. Si tratta di ferite spesso invisibili, che non compaiono nelle statistiche sanitarie o nei bilanci economici, ma che producono conseguenze rilevanti sulla salute, sul lavoro e sulle relazioni sociali.

«Lo stalking non è soltanto una questione giudiziaria o di ordine pubblico. È un problema che coinvolge direttamente la salute delle persone e, per questo motivo, deve essere considerato anche una sfida sanitaria e sociale», osserva la dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia ETS. La caratteristica più insidiosa dello stalking è la sua capacità di insinuarsi nella quotidianità della vittima. Telefonate insistenti, messaggi continui, controlli, pedinamenti, minacce più o meno esplicite e intrusioni nella vita privata generano un clima di paura permanente. Molte persone modificano le proprie abitudini, cambiano percorso per andare al lavoro, evitano luoghi abitualmente frequentati o rinunciano a incontri con amici e familiari pur di sentirsi più sicure.

«La perdita della libertà personale rappresenta una delle conseguenze più dolorose. Le vittime finiscono per vivere in uno stato di allerta costante, come se ogni momento potesse trasformarsi in una minaccia», sottolinea Giorlandino. Le conseguenze psicologiche sono spesso significative. Ansia, insonnia, attacchi di panico, depressione, difficoltà di concentrazione e un persistente senso di vulnerabilità accompagnano molte persone che subiscono comportamenti persecutori. Il cervello rimane costantemente impegnato nella gestione del pericolo e questo stato di tensione continua può compromettere profondamente il benessere individuale. Tuttavia, gli effetti non si limitano alla sfera emotiva. Numerosi studi hanno evidenziato come l'esposizione prolungata allo stress possa influire anche sulla salute fisica. Cefalee ricorrenti, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, problemi cardiovascolari e abbassamento delle difese immunitarie possono essere aggravati da una situazione di paura persistente.

«Quando una persona vive per mesi o anni sotto pressione, il corpo paga un prezzo molto elevato. La sofferenza psicologica non resta confinata alla mente, ma si riflette sull'intero organismo», spiega la presidente della Fondazione Artemisia. Accanto ai costi sanitari esistono poi quelli professionali, spesso trascurati. Lo stalking può compromettere la capacità di lavorare serenamente. La concentrazione diminuisce, la produttività si riduce e aumentano le assenze legate a problemi di salute o alla necessità di gestire situazioni di emergenza. In alcuni casi le vittime arrivano persino a cambiare impiego o città per sottrarsi alla persecuzione.

«Dietro ogni vicenda di stalking esistono anche costi economici che raramente vengono considerati. Una persona che vive nella paura fatica a esprimere pienamente le proprie capacità professionali e spesso vede compromesso il proprio percorso lavorativo», afferma Giorlandino.

Anche le aziende e le organizzazioni possono essere coinvolte indirettamente. Quando il luogo di lavoro diventa teatro di molestie, minacce o tentativi di controllo, l'intero ambiente professionale risente della situazione. Per questo motivo cresce la necessità di sviluppare protocolli di prevenzione e sostegno che permettano di riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio. Ma forse il costo più difficile da misurare è quello sociale. Lo stalking tende infatti a isolare le persone. Molte vittime rinunciano ad attività culturali, sportive e ricreative, riducono i contatti sociali e limitano progressivamente la propria partecipazione alla vita della comunità. Si tratta di una perdita che non riguarda soltanto il singolo individuo ma l'intero tessuto sociale. Particolarmente delicata è la situazione dei figli e dei familiari che vivono indirettamente queste esperienze. Anche quando non subiscono direttamente le condotte persecutorie, possono essere esposti a un clima di paura e insicurezza che incide sul loro equilibrio emotivo.

«I bambini e gli adolescenti percepiscono molto più di quanto spesso immaginiamo. Crescere in un contesto caratterizzato da tensione e timore può lasciare conseguenze importanti sullo sviluppo emotivo e relazionale», evidenzia Giorlandino.

Di fronte a questo fenomeno, la risposta non può limitarsi all'intervento successivo alla denuncia. Occorre investire maggiormente nella prevenzione, nell'educazione affettiva e nella diffusione di una cultura del rispetto. È fondamentale riconoscere tempestivamente i comportamenti ossessivi e possessivi, senza minimizzarli o giustificarli come manifestazioni d'amore.

«Dobbiamo superare definitivamente l'idea che il controllo sia una forma di affetto. L'amore autentico si fonda sul rispetto della libertà dell'altro, non sulla sua limitazione», osserva la presidente della Fondazione Artemisia.

Contrastare lo stalking significa costruire una rete capace di coinvolgere istituzioni, forze dell'ordine, sistema sanitario, scuola, famiglie e mondo del lavoro. Solo attraverso un approccio integrato è possibile offrire alle vittime strumenti concreti di protezione e sostegno.

«Riconoscere il costo invisibile dello stalking significa comprendere che non siamo di fronte a un problema privato. Le sue conseguenze ricadono sulla salute pubblica, sull'economia e sulla qualità delle relazioni sociali. Proteggere le vittime significa tutelare l'intera comunità», conclude Mariastella Giorlandino.