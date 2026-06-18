Privacy, Ghiglia (GPDP): “Studi professionali devono mappare circolazione dei dati”

Lo ha detto nel corso del forum promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti

18 giugno 2026 a

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“La protezione dei dati personali nell’era digitale riveste un’importanza fondamentale a difesa e tutela della nostra intimità. Passiamo gran parte della nostra vita attaccati ai dispositivi diventando tutti ‘persone-dato’. Professionisti inclusi. Nel momento in cui un professionista tratta i dati di dipendenti e clienti è come se trattasse i propri. Questo deve essere l’approccio per il corretto utilizzo di questo prezioso materiale. La protezione dei dati personali deve diventare un pezzo dell’organizzazione degli studi perché la situazione economica e finanziaria delle persone rappresenta un dato particolare. Una pec inviata al destinatario sbagliato, ad esempio, può creare problemi seri a terze persone. Il dato va coltivato e preservato. Dunque, è fondamentale la mappatura dei principali processi della gestione clienti, adempimenti fiscali, contabili, antiriciclaggio, dati previdenziali, gestione del contenzioso, per comprendere come circolano i dati all’interno degli studi”. Lo ha affermato Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la Protezione dei dati personali, intervenuto nel corso del forum “Privacy negli studi professionali: errori da evitare, rischi reali e responsabilità del commercialista”, promosso dalla Fondazione Centro Studi Commercialisti, presieduta da Antonio Canu, che ha moderato il dibattito.

Sul tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della sicurezza dei dati personali è intervenuto Francesco Paolo La Franca (Odcec Palermo): “L’UE ha introdotto normative specifiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie e delle piattaforme IA a tutela dei dati personali. Nel trattamento dei dati bisogna porre particolare attenzione alle fonti che vanno sempre verificate in modo approfondito. Attenzione anche a far leggere all’intelligenza artificiale dati e documenti sensibili che vengono acquisiti e inevitabilmente possono essere esposti all’esterno. Così come è fondamentale la gestione di cartelle cloud con una chiara disciplina interna e la formazione del personale su queste priorità”.