Invisibili trame - Incontriamoci alla Gam

17 giugno 2026 a

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Tra le inquietudini, le accelerazioni e le fratture del Novecento, tre figure femminili, Benedetta Cappa, Antonietta Raphaël e Mimì Quilici Buzzacchi, attraversano il proprio tempo con uno sguardo libero, visionario, spesso controcorrente. Le loro vite e le loro opere prendono forma in una narrazione sonora per voce, arpa e armonica a bocca, in un intreccio di emozioni, musica e parole.



Invisibili trame. Benedetta, Mimì, Antonietta: tre artiste del Novecento è scritto e interpretato da Gina Ingrassia, storica dell’arte e curatrice, con i tappeti sonori per arpa e armonica a bocca composti ed eseguiti dal musicista Gian Mario Conti. Lo spettacolo propone un percorso interdisciplinare dedicato a tre figure centrali dell’arte del Novecento: Benedetta Cappa, Mimì Quilici Buzzacchi e Antonietta Raphaël.



Attraverso una formula che unisce narrazione e musica originale dal vivo, si racconta il percorso umano e artistico di tre donne artiste, diversissime tra loro, eppure unite da un impalpabile filo concettuale. Attraverso un linguaggio divulgativo, poetico e teatrale, il pubblico viene accompagnato dentro atmosfere, luoghi, atelier, città e tensioni storiche che hanno attraversato la vita delle tre protagoniste.



Lo spettacolo è introdotto alle ore 18 da un breve focus in mostra (ingresso secondo tariffazione vigente e gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana) sulle opere delle tre artiste, a cura delle funzionarie della Galleria. Seguirà lo spettacolo nel cortile del chiostro, a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti.