Ssec, il mondo del solare ‘accende' Vicenza: due giorni di confronto e quattro aree tematiche

Appuntamento 22-23 settembre tra edilizia, industria, agrivoltaico, storage e competitività energetica

16 giugno 2026 a

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ROMA – Ssec-Storage & Solar Expo Conference, appuntamento fieristico organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, e interamente dedicato al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico, entra nel vivo della due giorni convegnistica, in programma il 22 e 23 settembre al Quartiere Fieristico di Vicenza, presentando i contenuti che accompagneranno la prima edizione.



Accanto a un’area espositiva verticale e altamente specializzata, pensata per favorire il confronto diretto tra operatori, aziende, progettisti, installatori, investitori e grandi utilizzatori di energia, Ssec proporrà un palinsesto convegnistico, tra keynote speech, round table e fireside chat dedicati ai principali focus del settore, costruito attorno a quattro macro-aree tematiche: solar building e riqualificazione energetica degli edifici; agrivoltaico e nuovi modelli di integrazione tra energia e agricoltura; energia e competitività industriale; storage, flessibilità e digitalizzazione a supporto delle rinnovabili.



Un programma, quello di Ssec, pensato per leggere l’evoluzione del mercato non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche industriale, normativo ed economico, con l’obiettivo di offrire agli operatori strumenti concreti per interpretare le trasformazioni in atto e individuare nuove opportunità di sviluppo. Le quattro aree tematiche nascono infatti da un percorso di ascolto del tessuto imprenditoriale del Nord Est e delle istanze espresse da imprese, operatori, associazioni di categoria e stakeholder della filiera. Temi oggi particolarmente sentiti dal mercato, che evidenzia la necessità di affrontare in modo concreto le sfide legate all’efficienza energetica, alla competitività industriale, all’integrazione delle rinnovabili e alla sicurezza degli approvvigionamenti.





GLI APPUNTAMENTI DEL 22 SETTEMBRE

Ad aprire il percorso tematico, nella giornata inaugurale del 22 settembre sarà SolarBuilding, appuntamento a cura di Italia Solare e tappa del tour annuale dedicato ai professionisti del fotovoltaico e dell’efficienza energetica. Il focus sarà rivolto al ruolo del fotovoltaico e dell’autoconsumo nella riqualificazione energetica degli edifici, con particolare attenzione ai segmenti residenziale e commerciale & industriale, agli strumenti di sostegno agli investimenti, al Conto Termico 3.0, alla Direttiva Case Green e alle opportunità oggi disponibili per cittadini, imprese e operatori della filiera.





Sempre nella prima giornata, il confronto si allargherà al tema dell’agrivoltaico, con un appuntamento a cura di Legambiente, inteso come modello capace di integrare produzione energetica e redditività agricola sullo stesso terreno. Al centro dell’approfondimento, i modelli progettuali, le condizioni agronomiche, il quadro normativo e le opportunità di business per aziende agricole, sviluppatori e operatori tecnologici.



GLI APPUNTAMENTI DEL 23 SETTEMBRE

La seconda giornata, che vedrà in apertura il convegno a cura di Anie Rinnovabili, sarà invece dedicata agli accumuli e, tra gli altri focus, al rapporto tra energia e competitività industriale, con un appuntamento a cura di Elemens. In uno scenario segnato da volatilità dei prezzi e crescente attenzione ai costi energetici, il programma affronterà il peso dell’energia sui margini aziendali, il ruolo dell’autoproduzione, dei Ppa, del fotovoltaico e dello storage, insieme agli strumenti finanziari e regolatori che possono trasformare l’energia da costo critico a leva strategica di competitività. A completare il quadro il dibattito, a cura di Prospecta Formazione, e con rilascio di Crediti Formativi Professionali, che porrà al centro del confronto edilizia, industria ed energia, e l’approfondimento su flessibilità, digitalizzazione e accumuli a supporto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, a cura di Agici. Un tema, quest’ultimo, centrale per la stabilità del sistema elettrico e per la crescita delle Fer, che richiede soluzioni capaci di bilanciare produzione e domanda, valorizzare i sistemi di storage, abilitare la demand response e favorire una gestione sempre più efficiente e intelligente dell’energia.



ASTOLFI: “VICENZA E IL TRIVENETO RAPPRESENTANO UN TERRITORIO AD ALTO POTENZIALE”

“Con Ssec vogliamo costruire un appuntamento che unisce visione industriale, contenuto tecnico e concretezza di mercato- dichiara Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division Ieg- Il fotovoltaico e i sistemi di accumulo sono oggi leve decisive per rispondere alle esigenze di approvvigionamento, stabilità dei costi e competitività delle imprese. Il palinsesto convegnistico nasce proprio per accompagnare questa trasformazione, mettendo al centro i temi che stanno ridefinendo la filiera: dall’edilizia all’industria, dall’agrivoltaico alla flessibilità del sistema energetico. Vicenza e il Triveneto rappresentano un territorio ad alto potenziale, dove domanda industriale, innovazione e transizione energetica possono incontrarsi in modo concreto“.



Nato in sinergia con Key-The Energy Transition Expo, Ssec si propone come appuntamento verticale e complementare, pensato per garantire continuità di relazione con il mercato e offrire alla filiera del solar & storage un nuovo momento di confronto, business e networking nel corso dell’anno. La manifestazione si rivolge a produttori, distributori, Epc contractor, progettisti, investitori e grandi energy user, configurandosi come punto di riferimento per un settore sempre più strategico nel ridefinire gli equilibri economici globali.