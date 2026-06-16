Francesco Ascioti e Certa Energia: consulenza indipendente e tutela dei consumatori nel mercato energetico

Luca Rossignoli 16 giugno 2026 a

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Negli ultimi anni il mercato energetico italiano ha attraversato una profonda trasformazione. La liberalizzazione ha ampliato le possibilità di scelta per famiglie e imprese, ma allo stesso tempo ha reso sempre più difficile orientarsi tra offerte, condizioni contrattuali e tariffe spesso complesse da confrontare.

È proprio da questa esigenza di chiarezza che nasce il progetto imprenditoriale di Francesco Ascioti, fondatore di Certa Energia, società specializzata nella consulenza energetica indipendente. L’obiettivo dell’azienda è aiutare i consumatori a comprendere meglio le proprie forniture di luce e gas, fornendo un supporto concreto nella lettura delle bollette e nella valutazione delle offerte presenti sul mercato.

L’idea alla base del modello sviluppato da Ascioti è semplice: creare una figura di riferimento che si collochi tra cliente e fornitore, capace di analizzare in modo imparziale la situazione del consumatore e individuare le soluzioni più adatte alle sue esigenze. Una visione che nel tempo ha consentito a Certa Energia di costruire un rapporto di fiducia con migliaia di famiglie italiane.

“La trasparenza per noi non è uno slogan. Se una soluzione non conviene davvero al cliente, preferiamo dirlo chiaramente piuttosto che chiudere una vendita”, afferma Francesco Ascioti.

Fin dalla sua nascita, la crescita dell’azienda si è basata sulla qualità della consulenza e sulla continuità del rapporto con il cliente. In un settore spesso caratterizzato da approcci standardizzati e da una forte pressione commerciale, Certa Energia ha scelto di investire su consulenti dedicati e su un’assistenza personalizzata, orientata alla comprensione delle reali necessità delle persone.

Uno degli elementi centrali del metodo adottato dall’azienda riguarda l’analisi approfondita delle bollette energetiche. Il lavoro non si limita al confronto delle tariffe, ma prende in considerazione anche le abitudini di consumo, la composizione del nucleo familiare e le caratteristiche specifiche della fornitura.

Questo significa partire dalla situazione concreta del cliente, esaminando consumi, costi e modalità di utilizzo dell’energia per valutare se esistano opportunità di risparmio realmente sostenibili nel tempo. Un approccio che parte da un presupposto preciso: la soluzione migliore non è uguale per tutti, ma varia in base alle esigenze individuali.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla tutela dei consumatori contro pratiche scorrette e offerte poco trasparenti. Negli anni molti utenti si sono trovati a sottoscrivere contratti senza una piena comprensione delle condizioni economiche o degli impegni previsti.

“Sempre più persone ci contattano dopo esperienze negative o offerte poco chiare. Il nostro compito è aiutare i clienti a capire davvero cosa stanno firmando”, sottolinea Ascioti.

Secondo il fondatore di Certa Energia, la consulenza indipendente rappresenta oggi uno strumento sempre più importante per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli e informate.

“In questo mercato il cliente ha bisogno di qualcuno che faccia realmente i suoi interessi, senza essere influenzato da accordi esterni o logiche di provvigione”, aggiunge Ascioti, evidenziando il valore dell’indipendenza commerciale e dell’etica professionale.

Con l’evoluzione continua del mercato energetico, anche il servizio offerto dall’azienda si è progressivamente ampliato. Oltre all’analisi iniziale, Certa Energia monitora costantemente l’andamento delle offerte disponibili, permettendo ai clienti di verificare periodicamente se le condizioni sottoscritte restino competitive rispetto alle opportunità presenti sul mercato.

Tra gli aspetti che distinguono maggiormente il modello sviluppato da Francesco Ascioti vi è anche una garanzia formalizzata contrattualmente. L’azienda prevede infatti un impegno concreto sul risultato: qualora il risparmio promesso non venga ottenuto secondo le condizioni stabilite nel contratto, il costo del servizio viene rimborsato al cliente.

Una scelta che riflette la fiducia dell’azienda nella propria metodologia di analisi e nella capacità di individuare soluzioni realmente vantaggiose per le famiglie.

Oggi, con oltre 15.000 clienti assistiti e più di 3.000 recensioni verificate, Certa Energia rappresenta una delle realtà più conosciute nel panorama della consulenza energetica indipendente in Italia, in un contesto in cui trasparenza, chiarezza e tutela del consumatore sono diventate esigenze sempre più centrali.