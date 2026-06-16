“La demografia cambia la società”: il 18 giugno torna Demografica, il grande appuntamento annuale di Adnkronos

16 giugno 2026 a

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L’Italia fa i conti con una trasformazione demografica senza precedenti: sempre meno nascite, una popolazione che invecchia e vive più a lungo, nuove pressioni sul mercato del lavoro, sul sistema pensionistico e sui servizi di welfare. Di fronte a queste sfide, giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30, Adnkronos promuove la sesta edizione di Demografica, l’appuntamento annuale dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”. L’evento si terrà presso Palazzo dell’Informazione, in Piazza Mastai a Roma.

L’incontro sarà aperto dal direttore di Adnkronos Davide Desario e presenterà i risultati di una rilevazione condotta da Adnkronos sulla percezione degli italiani di fronte alle trasformazioni demografiche in corso.

Al dibattito istituzionale parteciperanno Eugenia Maria Roccella, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali. Sono attesi anche Francesco Zaffini, presidente della commissione Affari sociali del Senato, Massimo Garavaglia, Presidente Commissione Finanze e tesoro del Senato, Chiara Tenerini, Deputata Forza Italia, Susanna Camusso, senatrice Partito Democratico e Gabriele Fava, presidente dell’INPS.

I lavori si articoleranno in tre panel tematici, moderati dai vicedirettori di Adnkronos Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, a cui prenderanno parte i principali stakeholder del settore: associazioni di rappresentanza, aziende, università ed esperti:

1. Longevità: salute, costi e sfide dell’invecchiamento. La longevità non è solo vita più lunga: è anche un’opportunità di sviluppo sociale, finanziario e di pianificazione patrimoniale. L’obiettivo è promuovere un invecchiamento attivo, in buone condizioni di salute, con un impatto positivo per la collettività.

2. Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini

L’aumento dell’infertilità maschile e l’età della maternità sempre più alta fanno crescere il numero dei prematuri. Cosa è cambiato e come si può intervenire, a livello pediatrico, di organizzazione sanitaria, di produzione e di supporto sociale. Qual è la rete a tutela?

3. Welfare: ripensare i servizi e sostenere le persone. Il trend demografico trasforma le esigenze dei cittadini e la domanda di servizi. Dall’assistenza alla previdenza, dal sostegno ai caregiver all’inclusione, il welfare – pubblico e aziendale – è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse e multigenerazionali.

Al termine dei lavori è previsto un networking lunch.

Demografica è il format annuale di approfondimento di Adnkronos dedicato ai temi dell’evoluzione demografica e delle sue ricadute su lavoro, welfare e società. Ogni edizione è pensata come uno spazio di confronto aperto tra istituzioni, mondo economico e accademico, con dati, analisi e testimonianze per alimentare il dibattito pubblico e offrire spunti concreti per l’azione.