VITA ON 2026: Roma capitale del benessere. Allo Stadio dei Marmi sport e prevenzione per tutti

Screening gratuiti, yoga, attività sportive all'aperto con atleti olimpici e paralimpici. Un evento realizzato insieme alla Croce Rossa Italiana, a Sport e Salute; al CONI Lazio; al Comitato Italiano Paralimpico; all'Università degli Studi di Roma Foro Italico; all'Arma dei Carabinieri; all'Ambasciata dell'India in Italia; alla FISPES. Ingresso gratuito per tutta la giornata.

12 giugno 2026 a

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Screening gratuiti, attività sportive all’aperto, atleti olimpici e paralimpici e una giornata dedicata a prevenzione e benessere. Sabato 13 giugno lo Stadio dei Marmi "Pietro Mennea" ospiterà, a partire dalle ore 12,30, VITA ON 2026, la manifestazione gratuita, ideata e organizzata da Luca Amitrano, che trasformerà uno dei luoghi simbolo dello sport italiano in un grande evento aperto alla cittadinanza.

Ingresso libero per tutta la giornata.

Nel corso della giornata saranno disponibili screening sanitari gratuiti, attività sportive e incontri con atleti olimpici e paralimpici.

Un'ampia rete istituzionale a sostegno del progetto

A conferma della rilevanza dell'iniziativa, VITA ON 2026 ha ottenuto il patrocinio di importanti istituzioni nazionali e internazionali: il Ministero per lo Sport e i Giovani; ;il Ministero della Salute; la Regione Lazio; Roma Capitale; la Presidenza dell’Assemblea Capitolina; l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Sport e Salute; il CONI Lazio; il Comitato Italiano Paralimpico; la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES); l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; l’Arma dei Carabinieri; l’Ambasciata dell’India in Italia; Rai Sport.

Un sostegno che rafforza la centralità dello sport come strumento di salute pubblica, inclusione sociale e promozione di corretti stili di vita.

Alle 12.30 sport e prevenzione: screening gratuiti e salute del ginocchio con Croce Rossa Italiana

La giornata prenderà il via alle ore 12.30 con l'apertura dell'Area Salute e Prevenzione. Qui i partecipanti potranno accedere gratuitamente a screening, visite ortopediche, analisi della camminata e valutazioni posturali.

Le attività saranno realizzate grazie alla presenza della Croce Rossa Italiana, Charity Partner dell'evento, che presenterà anche il progetto Ginocchio in Forma, una campagna di sensibilizzazione dedicata alla salute del ginocchio e alla prevenzione attraverso il movimento corretto.

Parallelamente, l'Università degli Studi di Roma Foro Italico, attraverso il proprio Laboratorio di Fisiologia dell'Esercizio, metterà a disposizione, test scientifici gratuiti finalizzati alla valutazione dei diversi parametri dell'efficienza fisica e motoria. Un'iniziativa che rafforza il legame tra sport, ricerca scientifica e prevenzione.

Dalle 15.00 lo Stadio dei Marmi diventa il Villaggio del Movimento

Dalle ore 15.00 il pubblico potrà accedere agli spazi sportivi e all'area hospitality dell'evento.

A partire dalle 16.30 prenderanno il via attività outdoor, allenamenti collettivi ed experience dedicate al benessere psicofisico.

Protagonisti saranno anche il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali - FISPES, che promuoveranno attività sportive inclusive con la partecipazione di atleti paralimpici.

Presente inoltre il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, a testimonianza dell'impegno delle istituzioni nella diffusione della cultura sportiva.

16:30 – 17:30 | “Dentro la guida”: esperienza in pista con FISPES

L’attività “Dentro la guida”, proposta dalla FISPES, è una esperienza aperta a volontari, studenti, allenatori e operatori dello sport inclusivo che permette ai partecipanti di entrare direttamente in pista per vivere il ruolo della guida sportiva di un atleta non vedente. Durante la sessione si svolgeranno esercizi di corsa in coppia, sincronizzazione, ascolto, orientamento e fiducia reciproca, oltre a simulazioni guidate di affiancamento e conduzione in pista. L’attività è pensata per far sperimentare concretamente la relazione tra atleta e guida e promuovere una cultura dello sport realmente accessibile, fondata su empatia, collaborazione e inclusione. Un’occasione formativa e immersiva per avvicinarsi al mondo paralimpico e comprendere il valore dello sport condiviso.

17:00 - 19:00 RUGBY IN CARROZZINA

Le associazioni sportive della Federazione del CIP, la ASD Ares e la Asd Romanes Wheelchair rugby presentano la disciplina del RUGBY IN CARROZZINA . Una disciplina sportiva di squadra per ragazzi con grave disabilità fisica, quale la tetraplegia e similari. Attraverso lo sport i ragazzi riescono ad esprimere le loro abilità residue ed a migliorare la prestazione sportiva, elevando il livello tecnico. In questa occasione sarà possibile interfacciarsi con gli atleti del rugby per comprendere le regole del gioco, il significato della scelta di questa disciplina e sarà possibile provare le carrozzine da gioco.



Alle 18.00 lo Yoga Common Protocol

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà lo Yoga Common Protocol, previsto alle ore 18.00. Si tratta della sequenza ufficiale di 45 minuti elaborata dal Ministero AYUSH del Governo dell'India e diffusa a livello internazionale per promuovere una pratica accessibile, equilibrata e universalmente condivisibile. Il protocollo integra movimento, respirazione, concentrazione e meditazione in un percorso completo orientato all'armonia tra corpo, mente e coscienza, rendendo lo yoga uno strumento concreto di salute e benessere per tutti.



Alle 18.30 Impacto Training

Alle 18.30 spazio a Impacto Training, il format ideato da Fabio Inka che negli ultimi anni ha contribuito alla diffusione dell'allenamento outdoor nei parchi romani, trasformando l'attività fisica in una pratica sociale partecipata e inclusiva.

Alle 19.00 la presentazione di YogaStenix®

Alle ore 19.00 verrà presentato YogaStenix®, il metodo sviluppato da Luca Amitrano che unisce yoga, calisthenics e movimento funzionale in un'unica disciplina. Un approccio innovativo che interpreta lo sport come strumento di longevità, prevenzione, equilibrio e consapevolezza del movimento.

Alle ore 19.45 si aprirà il momento istituzionale della serata, con la partecipazione dell’On. Svetlana Celli Presidente dell’Assemblea Capitolina, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, e di Raoul Bova, da sempre sensibile ai temi dell’inclusione e della promozione dei valori dello sport, in un momento di confronto dedicato all’impatto sociale del progetto VITA ON 2026.

Saranno inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni patrocinanti, del mondo dello sport, della salute e del terzo settore.



«VitaOn è nato inizialmente come un percorso legato alla Giornata Internazionale dello Yoga del 21 giugno, riconosciuta dalle Nazioni Unite, e nel tempo si è trasformato in un progetto multidisciplinare dedicato alla salute, alla prevenzione e all'inclusione sociale. Oggi rappresenta uno degli appuntamenti di punta del progetto YogaStenix Training Roma, che ha già coinvolto oltre 800 studenti, più di 2.800 cittadini negli spazi pubblici della Capitale e oltre 1.700 partecipanti nei workshop realizzati con atleti olimpici del team MoveOn Training. Numeri che confermano la crescita costante del progetto e l'interesse sempre maggiore verso iniziative che promuovono il benessere attraverso il movimento», dichiara Luca Amitrano, ideatore di VitaOn e fondatore del metodo YogaStenix® e della community MoveOn Training.

VITA ON 2026 si conferma un appuntamento dedicato alla promozione di corretti stili di vita, capace di unire sport, prevenzione, inclusione e benessere all'interno di uno dei luoghi simbolo dello sport italiano. Grazie al coinvolgimento di istituzioni, enti sportivi, realtà scientifiche e associazioni, la manifestazione offrirà ai cittadini un'intera giornata di attività gratuite, esperienze formative e occasioni di partecipazione, con l'obiettivo di rendere la salute e il movimento sempre più accessibili a tutti. Media partner dell’evento Dimensione Suono Roma.

INGRESSO GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.