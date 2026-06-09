Il 12 giugno lo Starting Finance Investment Meeting sbarca a Napoli: oltre 30 speaker, 20 panel e più di 2.000 giovani attesi 

La scelta del capoluogo campano mira a portare strumenti e opportunità in luoghi dove il bisogno di alfabetizzazione finanziaria è più urgente, come evidenziato per Sud e Isole dall'Edufin Index 2025 di Alleanza Assicurazioni. Sul palco dell'evento si alterneranno manager, imprenditori e professionisti del settore, tra cui Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero

09 giugno 2026 a

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Per la prima volta, il principale evento italiano di economia e finanza per i giovani sceglie Napoli come sua cornice. Il prossimo 12 giugno lo Starting Finance Investment Meeting (SFIM) farà tappa al Palacongressi della Mostra d’Oltremare per la sua settima edizione - la prima nel Mezzogiorno - riunendo nel capoluogo campano oltre 30 speaker, 20 panel e più di 2.000 partecipanti per una giornata interamente dedicata a economia, investimenti, innovazione e mondo del lavoro.

Lo SFIM è tra i più rilevanti appuntamenti in Italia sui temi economici e finanziari, pensato per offrire a studenti, neolaureati e giovani professionisti la possibilità di ascoltare e confrontarsi direttamente con i protagonisti del settore. Dopo anni di eventi ospitati tra Roma e Milano, i principali centri istituzionali e finanziari del Paese, Starting Finance - media company leader in Italia nell’informazione e nella formazione sui temi dell’economia e della finanza - ha deciso di portare il proprio format al Sud. Una scelta coerente con lo spirito del Manifesto per l’Educazione Finanziaria, il documento promosso dalla stessa Starting Finance che definisce principi e visione per rendere la conoscenza economica accessibile e alla portata di tutti.

La scelta assume un significato ancora più rilevante nel contesto del Mezzogiorno, dove il bisogno di strumenti per comprendere come funzionano i mercati è più urgente. Secondo il rapporto Edufin Index 2025 - l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, e Fondazione Alleanza in memoria di Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management - il livello medio di alfabetizzazione finanziaria nel Sud Italia e nelle Isole si attesta infatti a 54/100, al di sotto della soglia di sufficienza fissata a 60 e inferiore anche alla media nazionale di 56 punti, già tra le più basse nei Paesi OCSE. In questo scenario, portare a Napoli un format come lo SFIM significa intervenire in modo concreto proprio nei territori in cui il divario di competenze è più evidente.

Nato nel 2023, lo SFIM ha coinvolto nelle sue prime sei edizioni oltre 16.000 persone e più di 250 speaker. Anche l’edizione napoletana proporrà un’agenda ricca di contenuti tra economisti, manager, imprenditori e professionisti chiamati a discutere dei temi che stanno ridefinendo il presente e il futuro del settore: dall’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e sugli investimenti ai nuovi equilibri geopolitici, passando per strategie di investimento, fintech, innovazione, personal branding, mercati finanziari e nuove opportunità professionali.

Tra i protagonisti figurano Carlo Cottarelli (Direttore del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali dell’Università Cattolica), Elsa Fornero (Professoressa Onoraria di Economia Politica dell’Università degli Studi di Torino), Claudia Ghinfanti (Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni) Fabio Casinelli (Head of Group Treasury di Enel), Paolo Celesia (Head of ECM Southern EU and MENA di Jefferies), Andrea Favero (Responsabile Fideuram Direct di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking), Amedeo Giurazza (Founder & CEO di Vertis SGR), Giuseppe Puccio (Direttore Generale di Banca Akros) e Francesco Zaccariello (Presidente e Amministratore Delegato di Atida eFarma Italia).

«Napoli è una città che oggi produce idee, competenze e ambizione, ma che troppo spesso resta fuori dalle grandi conversazioni economiche del Paese - commenta Marco Scioli, Founder e CEO di Starting Finance -. Portare qui lo SFIM significa anche ampliare lo sguardo e dimostrare che il futuro dell’economia italiana nasce e cresce in una pluralità di territori, ben oltre quelli che tradizionalmente occupano il centro dei dibattiti».

Accanto ai panel del Main Stage, i partecipanti avranno poi la possibilità di seguire workshop verticali, incontrare aziende e professionisti, approfondire opportunità di carriera e partecipare alle attività della Starting Finance Business School Learning Hub, con lezioni dedicate ai master e ai percorsi professionalizzanti della scuola.

«La scelta di portare per la prima volta lo SFIM a Napoli si inserisce nel percorso che portiamo avanti ogni giorno anche con la nostra Business School: ampliare l’accesso a formazione ed educazione finanziaria di qualità - aggiunge Fabio Tomassini, Presidente di Starting Finance -. È importante promuovere momenti di incontro e apprendimento in contesti diversi, avvicinando sempre più persone a competenze fondamentali per il proprio percorso personale e professionale.».

L’edizione napoletana dello SFIM è realizzata con il supporto di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Main Sponsor dell’evento), Enel, Alleanza Assicurazioni, Finbooks e Athora.

Secondo Andrea Favero, Head of Fideuram Direct «l’educazione finanziaria è essenziale per aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo degli investimenti con maggiore consapevolezza. Con Fideuram Direct vogliamo accompagnare anche chi muove i primi passi, integrando autonomia operativa, contenuti informativi e consulenza a distanza. Investire presto, con metodo e in una prospettiva di lungo periodo, significa costruire basi più solide per il proprio futuro. La nostra presenza allo SFIM conferma l’impegno a promuovere una cultura finanziaria più diffusa, consapevole e inclusiva».

«L’ultima edizione del nostro Edufin Index evidenzia la sempre maggiore urgenza e importanza di investire nell’educazione finanziaria e assicurativa, come leva di crescita personale e benessere collettivo - commenta Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni -. È proprio per colmare questi gap persistenti che iniziative come il Tour dell’Educazione Finanziaria 2026, all’interno del quale si inserisce lo SFIM di Napoli, assumono un ruolo centrale. Attraverso strumenti concreti e un linguaggio accessibile, e grazie al coinvolgimento della rete di consulenti Alleanza e alla collaborazione con Starting Finance, l’obiettivo è rafforzare le competenze delle nuove generazioni, ridurre i divari ancora presenti e accompagnare i giovani verso scelte più consapevoli per costruire con maggiore serenità il proprio futuro».