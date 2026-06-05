Valditara, portiamo nel Mediterraneo l'eccellenza della scuola italiana. Sedici Paesi del mare Nostrum al Forum sull'istruzione tecnica del Cairo

05 giugno 2026 a

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Far incontrare docenti, studenti e decisori dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per mettere in comune le migliori pratiche di istruzione tecnica e creare un futuro condiviso di occupazione per i giovani e capitale umano qualificato per le imprese: questo lo scopo del primo Forum Mediterraneo sull'Istruzione Tecnica e Professionale 'TechSkill' organizzato da Italia ed Egitto e aperto oggi al Cairo dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dal suo omologo egiziano Mohamed Abdel Latif. "A questo Forum partecipano 16 Paesi del Mediterraneo, dalle rive nord e sud - ha sottolineato il ministro Valditara - e questo attribuisce al Mediterraneo un ruolo chiave per il nostro futuro", con un occhio al piano Mattei che qui dimostra - ha detto - di poter dare un contributo concreto "al dialogo, alla

crescita e alla cooperazione tra l' Italia e i Paesi africani". Al centro dell'evento, il tema della tecnologia, dell'istruzione tecnica e professionale, "un elemento

fondamentale - ha detto il ministro - per garantire ai nostri giovani opportunità lavorative importanti e per garantire alle nostre imprese competitività, per garantire ai nostri Paesi un futuro di progresso e benessere". "Abbiamo portato in Egitto l'eccellenza della scuola italiana, la riforma dell'istruzione tecnica professionale, il

cosiddetto 4+2, che è guardato con sempre maggior interesse sia in Europa che in Africa, una esperienza di tanti docenti che può essere utile per costruire un futuro comune", ha concluso Valditara.