Tutto pronto per la serata finale del Festival Internazionale del Cinema di Pompei

Stasera le premiazioni dei film e dei cortometraggi in concorso e i premi alla carriera a Ezio Greggio, Massimo Ghini e Massimiliano Gallo

05 giugno 2026 a

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Ieri si è svolta l’ultima giornata di panel e proiezioni del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, confermando la manifestazione come un punto di riferimento per il cinema e la cultura. Il programma ha visto la proiezione di lungometraggi internazionali, cortometraggi e delle opere realizzate dagli studenti di numerosi istituti campani, a testimonianza dell’impegno del Festival nella promozione del talento emergente.

Le giornate del Festival hanno offerto numerose occasioni di confronto e dialogo, con interventi di grande rilievo: il giornalista e scrittore Marco Ciriello, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il direttore di Rai Libri Adriano Monti Buzzetti Colella e l’accademico della Crusca Rosario Coluccia hanno partecipato a momenti di approfondimento sul rapporto tra scrittura e visione, arricchendo il dibattito e sottolineando il valore culturale e formativo dell’iniziativa.

I panel hanno confermato la vocazione del Festival a essere anche spazio di confronto culturale, capace di indagare il cinema come linguaggio complesso e multidisciplinare.

Oggi il Festival si prepara a vivere il suo momento conclusivo con la serata finale, un appuntamento dedicato a celebrare il cinema, i suoi protagonisti e il percorso artistico sviluppato durante l’anno. Un percorso che ha attraversato mostre in Italia e all’estero e diversi momenti di presentazione, scandendo il cammino verso la conclusione della manifestazione. Questa sera l’evento sarà ospitato ancora una volta dal Teatro del Nexus del MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata.

Nel corso della cerimonia, condotta da Annarita Borelli ed Enrico Vanzina, saranno assegnati i Premi ufficiali delle Giurie, con il riconoscimento al Miglior Lungometraggio, al Miglior Cortometraggio e ai vincitori scelti dalla Giuria Cortometraggi Giovani, valorizzando così le diverse sezioni del Festival e il lavoro degli autori in concorso.

La serata sarà inoltre impreziosita dalla consegna dei Premi alla Carriera a tre protagonisti dello spettacolo italiano: Ezio Greggio, Massimiliano Gallo e Massimo Ghini, con tre contributi speciali.

Ad arricchire il programma sarà il momento artistico “Le voci dal mondo”, con la partecipazione dei tenori Zhu Jianwei, Ren Zixuan e Zheng Zhongxiang. La loro esibizione porterà sul palco una suggestione musicale capace di superare confini e appartenenze, celebrando la musica come linguaggio universale e ponte ideale tra culture, sensibilità e tradizioni diverse.

La cerimonia accoglierà anche un estratto dello spettacolo di Enrico Vanzina, “Ti presento il cinema”, un racconto tra memoria, aneddoti e visione, che attraversa il cinema italiano restituendone atmosfere, immaginario e dimensione umana. Un omaggio al grande schermo come luogo di storie, emozioni e identità condivise.

A chiudere la serata sarà la proiezione del cortometraggio “Il Tempo Ritrovato”, scritto e diretto da Annarita Borelli, manifesto visivo del Festival e dedica finale alla memoria, intesa come filo invisibile capace di unire passato, presente e futuro del cinema. Al termine della proiezione seguirà una breve performance teatrale ideata e interpretata da Annarita Borelli insieme all’attore Ciro Torlo, concepita come epilogo scenico del film e sintesi del messaggio del Festival: dare forma a ciò che resta e restituire al tempo la sua dimensione di eternità attraverso lo sguardo del cinema.

Con il patrocinio di Rai Campania e con la media partnership di Rai Radio Live Napoli.