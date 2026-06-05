Il fenomeno della "Classical techno" sbarca a Roma: la Star internazionale Charles B ospite d'eccezione all'evento #Nice

Reduce dai successi di Tomorrowland Winter, il DJ e produttore parigino porta nella Capitale il suo set rivoluzionario che fonde l'energia dei festival europei e i capolavori della musica classica.

05 giugno 2026 a

a

a

Sabato 6 giugno 2026, i riflettori della nightlife romana si accendono su uno degli appuntamenti clubbing più esclusivi e attesi della stagione. Il celebre format #nice trasformerà la cornice di Viale Maurizio Barendson (Saxa Rubra) nell'epicentro della musica elettronica internazionale, ospitando per una notte l'inarrestabile talento di Charles B.

DALLE CATTEDRALI SONORE D'EUROPA A ROMA

Considerato uno dei veri e propri "architetti" della nuova scena elettronica, il DJ e produttore parigino Charles B sta ridisegnando i confini del genere. Stabilmente inserito nelle line-up dei più colossali festival del 2026, l'artista arriva a Roma dopo aver infiammato i palchi d'alta quota del Tomorrowland Winter sulle Alpi francesi e in attesa di guidare il prestigioso Cocoricò Électro Festival nella suggestiva Valle della Loira.

UNA FIRMA UNICA: QUANDO VIVALDI E MOZART INCONTRANO I PESANTI KICK DELLA TECHNO

Ciò che rende i set di Charles B un'esperienza ipnotica e totalmente diversa dal solito è la sua straordinaria intuizione artistica: decostruire i più grandi capolavori della musica classica per fonderli con una Techno industriale e ad altissima velocità.

Brani come Winter (The Four Seasons), diventata un vero e proprio inno sulle nevi dell'Alpe d'Huez, Mozart's Final Rave (Lacrimosa), prodotta in collaborazione con un gigante come Oliver Heldens, e le potentissime reinterpretazioni dell'O Fortuna di Carl Orff e della Toccata di Bach testimoniano la sua audacia curatoriale. Charles B non si limita a far ballare: crea ponti temporali, trasformando arie storiche in tracce da festival capaci di far saltare decine di migliaia di persone all'unisono. Nei suoi set non mancano poi potenti richiami all'Eurodance, alla Hard Techno e remix iconici di hit globali.

UN'ESPERIENZA PREMIUM PER LA CAPITALE

L'appuntamento firmato #nice si preannuncia come un evento multisensoriale destinato a lasciare il segno nell'estate romana. A fare da cornice alla musica di Charles B ci sarà una produzione tecnica di altissimo livello e il supporto esclusivo di partner internazionali di prestigio del mondo beverage e lifestyle, come Grey Goose Vodka, Red Bull, Don Julio, Moët & Chandon, Armand de Brignac e Dedicated.

I motori sono caldi, la line-up è pronta: sabato 6 giugno Roma balla al ritmo del futuro.