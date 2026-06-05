B.F. S.p.A., l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025 e distribuisce un dividendo di 0,076 euro per azione

05 giugno 2026 a

a

a

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, e in sede ordinaria e straordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del dott. Federico Vecchioni, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. Bilancio consolidato e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2026 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data.

Il valore della produzione consolidato è passato da 1.505 milioni di Euro nel 2024 a 1.730 milioni di Euro nel 2025. L’EBITDA consolidato è passato da 100 milioni di Euro nel 2024 a 129 milioni di Euro nel 2025. La crescita registrata è imputabile, oltre che all’ampliamento dell’area di consolidamento, alla crescita della business unit internazionale e agli effetti di integrazione con le società partecipate.

L’Assemblea ha preso atto del bilancio consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025.

Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,076 per azione

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio di Euro 67.508.874,89 come segue:

- quanto a Euro 12.115.827,02, a “Riserva utili non distribuibili”, indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 38/2005;

- quanto a Euro 3.375.443,74 a Riserva legale;

- quanto a Euro 32.114.466,41 a “Riserva Utili disponibili per la distribuzione”;

- quanto a Euro 19.903.137,72 agli Azionisti a titolo di dividendo, pari a Euro 0,076 per azione per ognuna delle n. 261.883.391 azioni attualmente in circolazione.

Piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2026-2028”, autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie e delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, con conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato un piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine denominato “LTIP 2026-2028” (il “Piano”) ai sensi dell’Articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza, destinato al Presidente esecutivo di BF Dott. Federico Vecchioni e a taluni dirigenti, da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, basato sull’assegnazione di performance share, avente ad oggetto l’assegnazione ai beneficiari del piano di diritti all’assegnazione – a titolo gratuito e al ricorrere di determinate condizioni – di azioni ordinarie, già emesse o di nuova emissione, della Società.

A tale fine l’Assemblea ha deliberato

- in sede ordinaria, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Articolo 2357, c. 2 del Codice Civile, all’acquisto di massime n. 818.625 azioni ordinarie della Società e alla disposizione delle stesse ai sensi dell’Articolo 2357-ter, c. 1 del Codice Civile al servizio del Piano; - in sede straordinaria, di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’Articolo 2349, c. 1 del Codice Civile. L’aumento delegato prevede, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches ai sensi dell’Articolo 2349 del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 818.625 da imputarsi per intero a capitale sociale mediante emissione di massime n. 818.625 azioni al servizio del Piano.

L’Articolo 4 dello statuto sociale è stato conseguentemente integrato per riflettere tale previsione.

Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell’Articolo 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) ed in conformità all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti medesimo, è a disposizione del pubblico sul sito internet www.bfspa.it, sezione “Investor Relations – Assemblea – 2026 – Assemblea ordinaria e straordinaria 05.06.2026”.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli Articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della medesima relazione.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e determinazione del relativo compenso annuo

L‘Assemblea degli Azionisti ha infine rinnovato la composizione del Collegio Sindacale. All’esito della votazione, risultano nominati:

- dalla lista presentata dall’azionista Arum S.p.A. (titolare di n. 63.235.900 azioni ordinarie di BF, pari al 24,147% del capitale sociale, ovvero di n. 92.031.901 diritti di voto, pari al 25,442% dei diritti di voto complessivi di BF alla data del 1° giugno 2026), risultata votata dal 91,178% del capitale votante (risultando quindi lista “di maggioranza”): Alessandro Valentini (Sindaco effettivo), Laura Fabbri (Sindaco effettivo) e Simona Gnudi (Sindaco supplente).

- dalla lista presentata dall’azionista Inalca S.p.A. (titolare di n. 5.051.873 azioni, rappresentative dell’1,929% del capitale sociale e dell’1,397% dei diritti di voto alla data del 1° giugno 2026), risultata votata dal 1,612% del capitale votante: Roberto Capone (Sindaco effettivo) e Alberto Baraldi (Sindaco supplente).

Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato, ai sensi di statuto sociale, il capolista della lista presentata dall’azionista Inalca S.p.A., Roberto Capone.

Su proposta dell’azionista Arum S.p.A. ai sensi dell’art. 126-bis, c. 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, l’Assemblea ha deliberato di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 45.000 e a ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordo di Euro 30.000.

Ciascun componente del Collegio Sindacale nominato ha già dichiarato in sede di presentazione della rispettiva candidatura l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi), nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità prescritti dalla disciplina a BF applicabile, anche statutaria e autoregolamentare.

I curricula dei sindaci nominati dall’Assemblea in data odierna sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società www.bfspa.it.

Secondo quanto comunicato alla Società alla data del presente comunicato stampa, nessuno dei sopra nominati componenti del Collegio Sindacale è titolare di partecipazioni in BF.

Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c.

L’assemblea degli azionisti in sede ordinaria ha approvato la nomina della dott.ssa Alessandra Bonetti - nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2025, come già reso noto in pari data - confermandola alla carica di amministratore fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027. La dott.ssa Bonetti ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 2 del D.M. 162/2000.

Il curriculum vitae della dott.ssa Alessandra Bonetti - che sarà amministratore non esecutivo - è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.bfspa.it.

Per quanto a conoscenza della Società, la dott.ssa Alessandra Bonetti non possiede, alla data odierna, azioni di BF.