Terme De Montel: la sorgente urbana che accende l'estate di Milano

Wellness, cultura, ricerca e intrattenimento si intrecciano nel calendario della nuova stagione milanese. Un modello contemporaneo che interpreta il benessere non come evasione dalla città, ma come una nuova modalità di viverla

01 giugno 2026 a

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Milano evolve continuamente i propri linguaggi urbani e culturali, ridefinendo il concetto stesso di qualità della vita. In questo scenario, Terme De Montel consolida il proprio ruolo di sorgente urbana della città: uno spazio contemporaneo aperto, integrato nel tessuto sociale e culturale milanese, capace di mettere in relazione benessere, territorio, ricerca, intrattenimento e condivisione.

Terme De Montel è un luogo da vivere quotidianamente, in dialogo costante con il calendario culturale e con i grandi eventi della città, e contribuisce alla costruzione di un ecosistema urbano in cui il benessere diventa valore collettivo, culturale e sociale.

Questo approccio si traduce anche nella partecipazione alle manifestazioni dedicate alla salute, alla ricerca scientifica e all'innovazione, come la prima edizione della Milano Health Week, festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale, in programma dal 4 al 6 giugno presso IBM Studios Milano. In questa occasione, sarà Community Partner dell'iniziativa, rafforzando il proprio legame con i temi della salute contemporanea e della prevenzione.

Sempre nel mese di giugno, Terme De Montel prenderà parte al III Congresso Internazionale "Il Valore dell'Acqua", promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Dedicato al tema dell'acqua e dei suoi impatti scientifici, culturali, economici e sociali, coinvolgerà oltre 250 studiosi, ricercatori e professionisti provenienti da diversi ambiti disciplinari. Terme De Montel ospiterà una sessione tecnico-scientifica dedicata al valore dell'acqua termale come elemento di salute, identità territoriale e longevità, confermando il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio termale come risorsa contemporanea per la città.

La riflessione sul wellness come nuova dimensione culturale dell'ospitalità sarà inoltre al centro della partecipazione di Terme & SPA Italia a Identità Golose, all'interno del panel "Longevity & Wellness", dedicato all'evoluzione del concetto di benessere e ai nuovi modelli di ospitalità orientati alla prevenzione e alla qualità della vita.

Parallelamente alla presenza nei grandi appuntamenti cittadini, Terme De Montel continua a sviluppare una programmazione interna pensata per accompagnare Milano durante tutta la stagione estiva, trasformando lo spazio termale in una vera destinazione urbana esperienziale. Nel mese di giugno prenderanno vita nuovi rituali benessere e trattamenti stagionali ispirati ai temi della rigenerazione, dell'energia e della freschezza estiva. Dai nuovi aufguss sensoriali ai rituali corpo ad effetto tonificante e crioterapico, fino ai percorsi dedicati al recupero fisico e mentale, la proposta evolve costantemente seguendo i ritmi della stagione e le esigenze del pubblico contemporaneo.

Accanto all'esperienza termale, Terme De Montel amplia anche la propria proposta culturale e relazionale attraverso un calendario di appuntamenti aperti alla città: live music, rituali serali di illuminazione del giardino storico, esperienze immersive, giornate dedicate allo yoga e alla mindfulness, cinema sotto le stelle e installazioni esperienziali che trasformano il parco esterno in uno spazio vivo e condiviso.

In questa stessa direzione si inserisce anche il pop-up esperienziale previsto dal 16 al 18 giugno in Corso Garibaldi, che porterà Terme De Montel nel cuore della città attraverso mini experience e trattamenti signature, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico a una nuova idea di benessere urbano accessibile e integrato nella quotidianità.

Terme De Montel si conferma così come un luogo che supera il concetto tradizionale di spa o destinazione wellness: una sorgente urbana aperta alla città, in dialogo con il territorio e con le sue trasformazioni culturali, dove benessere, ricerca, intrattenimento e relazione convivono in modo naturale.

Un modello contemporaneo che interpreta il benessere non come evasione dalla città, ma come una nuova modalità di viverla.

www.demontel.it

TERME DE MONTEL MILANO

Terme De Montel Milano, autentica sorgente urbana di benessere, è l'unico e più grande parco termale naturale dell'area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città. Costruite negli anni '20 dall'architetto Vieri Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro - offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di Terme De Montel Milano nascono dall'expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. Terme De Montel Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia - nato nel 2021 - che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale grazie all'esperienza sviluppata con l'acquisizione di Terme di Saturnia - icona nel mondo dell'ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.