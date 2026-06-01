Scuola, Valditara sente la preside dell'IIS “G. Peano - C. Rosa” di Nereto per informarsi sulle condizioni del professore aggredito

01 giugno 2026 a

a

a

Il ministro Valditara ha sentito la preside dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano - C. Rosa” di Nereto (TE). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi.

Il Ministro ha altresì dichiarato: "Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza".

Roma, 1 giugno 2026