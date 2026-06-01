Cambio della Guardia solenne in occasione dell'80° anniversario della Repubblica
Oggi Lunedì 1° giugno 2026, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica si svolgerà, con inizio alle ore 15.30 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia in forma solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguirà i seguenti brani:
Autore Ignoto: La Bandiera dei tre Colori;
C. A. Bosi: Addio, mia bella, addio;
M. Conzatti: Primi Allori;
V. Borgia: Fanfara Solenne;
F. Tassinari/A. Moretti: Evoluzioni Equestri;
F. Tassinari/P. Sena/L. Berardo/A. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata;
G.Mameli: Canto degli Italiani;
V.Borgia: On Horseback;
G.Mameli: Canto degli Italiani;
M. Conzatti: Diana.