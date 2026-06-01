Al via Deloitte Emea, tra le nuove nomine 14 partner italiani

01 giugno 2026 a

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Prende il via dal primo giugno Deloitte Emea, la nuova struttura regionale che riunisce 16 participating firm nell’area Europa, Medio Oriente e Africa. Saranno 14 i partner italiani che assumeranno incarichi di leadership nella nuova struttura, operativa in oltre 80 paesi, che raggruppa 6 mila partner, 132 mila professionisti e ricavi complessivi pari a 20 miliardi di euro.

Fabio Pompei, che continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta), entra nell’Emea ceo council, l’organo di indirizzo strategico della nuova struttura regionale. Valeria Brambilla diventa Emea Audit & Assurance Leader e Lorenzo Cerulli Emea Innovation Leader. Entrambi entrano nel Comitato Esecutivo Emea.

Assumono nuovi incarichi a livello Emea anche: Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal; per l'Audit & Assurance Alessandro Grazioli diventa Accounting and Reporting Advisory Leader e Claudio Foglio Audit & Assurance Chief Operating Officer; Bianca De Teffé Erb, AI Risk Leader; per Strategy, Risk & Transactions Advisory, Luigi Capitanio, Strategy & Business Design Offering Leader, e Francesca Tagliapietra, Risk Regulatory & Forensic Leader; per Technology & Transformation, Luca Pirovano viene nominato Enterprise Technology & Performance Leader; Thomas Jefferies, Adobe Lead Alliance Partner; Giuseppe Malorgio, Microsoft Technology Practice Lead; Enrico Cosio, Sector Leader nell'area Consumer Products Retail, Wholesale & Distribution; Claudio Golino, Sector Leader per il Power, Utilities & Renewables.

“Una presenza così significativa di professionisti italiani ai vertici della nuova struttura Emea - dichiara Fabio Pompei, ceo di Deloitte Central Mediterranean - testimonia il ruolo strategico che Deloitte Central Mediterranean ha consolidato nel creare valore, promuovere innovazione e generare nuove opportunità di crescita a livello internazionale. In un contesto segnato da sfide sempre più globali, dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale alle tensioni geopolitiche, operare su scala regionale permetterà a Deloitte Emea di rispondere con maggiore rapidità, visione e capacità di execution alle esigenze dei clienti, accelerando su priorità strategiche come competitività, innovazione e transizione energetica”.