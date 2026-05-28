TIM, su TimVision Play arriva il cinema italiano di PiperFilm

28 maggio 2026 a

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TimVision Play rafforza il suo legame con il cinema italiano siglando una partnership con PiperFilm, che garantisce alla piattaforma di TIM l’accesso, in seconda finestra esclusiva di distribuzione e prima dell’esordio sulla tv lineare, ad alcuni tra i titoli più rappresentativi della recente produzione nazionale. Un accordo che conferma l’impegno di TimVision Play nel sostenere e valorizzare il cinema italiano, offrendo al pubblico film che hanno già lasciato il segno nelle sale e che ora trovano una nuova vita nello streaming.

Il primo titolo, già disponibile, è Parthenope, l’acclamato film di Paolo Sorrentino che ha segnato uno dei momenti più apprezzati delle ultime stagioni cinematografiche. Nei prossimi mesi arriveranno opere molto attese, tra le quali: La Città proibita di Gabriele Mainetti, Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi con Angelo Pintus, Oi vita mia diretto e interpretato da Pio e Amedeo, Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, La vita va così di Riccardo Milani e La Grazia di Paolo Sorrentino.

Questa intesa si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del talento italiano e dell’industria audiovisiva nazionale. Per TimVision Play significa ampliare il proprio catalogo con film che hanno conquistato pubblico e critica, offrendo una seconda finestra esclusiva ai titoli PiperFilm e sostenendo la qualità, la diversità e la vitalità del cinema italiano contemporaneo.

TimVision Play è il ricco catalogo di film, serie TV, cartoni, show (come quelli di discovery+) e sport con i canali Eurosport, sempre incluso in TimVision, la piattaforma che si distingue come l’aggregatore di servizi streaming più completo sul mercato italiano, che offre un accesso semplificato e conveniente a Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, DAZN, Infinity+, Paramount+ e Apple TV.