Sostenibilità, i dati 2025: emissioni in calo e meno infortuni

28 maggio 2026 a

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Investimenti green dal 14% al 63%, energia rinnovabile a +6,7%, consumi energetici -17%, giorni persi per infortunio -65%. Questi in estrema sintesi i risultati più significativi della Dichiarazione di Sostenibilità 2025, redatta secondo gli standard europei, certificata da una società di revisione indipendente e approvata dall’Assemblea dei Soci. I dati riguardano tutte le società del Gruppo.

Gli investimenti in attività legate alla transizione energetica quadruplicano, passando dal 14% al 63% del totale, trainati dall’ingresso nel settore eolico con l’acquisizione di Eolica PM, società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania.

La produzione di energia rinnovabile cresce a 30.698 MWh (+6,7%), con il 97% restituito alla rete elettrica nazionale: un contributo concreto alla transizione energetica dei territori serviti. I consumi energetici calano del 17%, da 142.951 a 118.588 MWh, per effetto di scelte operative più efficienti.

Le emissioni di gas serra, sia dirette che indirette, si riducono del 2% in media, un miglioramento ottenuto anche grazie a un sistema di misurazione più preciso e affidabile, che costituirà la base del futuro Piano di Decarbonizzazione.

Migliora anche la gestione dei rifiuti: la quota avviata a recupero sale dal 56% al 64%, a conferma di un approccio sempre più orientato all'economia circolare.

Significativo anche il progresso sul fronte della sicurezza. I giorni di lavoro persi per infortunio registrano una riduzione del 65% in un anno, frutto di un impegno costante e di interventi mirati sulla prevenzione. Il Gruppo conta 835 dipendenti, con una forza lavoro stabile e quasi interamente a tempo indeterminato (circa il 98%).

Numeri che confermano quanto la sostenibilità sia parte integrante del modello di business di Estra per dirla con il presidente Francesco Macrì: “Siamo un’azienda radicata nei territori che serve: per noi la sostenibilità non è un obiettivo astratto, è la misura concreta di come gestiamo le infrastrutture, le persone e le risorse ogni giorno”.