La sanità territoriale che accelera le diagnosi: il ruolo di Artemisia Lab tra urgenze, specialistica e supporto agli ospedali

24 maggio 2026 a

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A Roma, la rapidità di una risposta diagnostica può fare la differenza tra un intervento tempestivo e un aggravamento improvviso delle condizioni di salute. È su questo principio che si fonda l’attività della rete Artemisia Lab, guidata dalla presidente Mariastella Giolandino, realtà che anche nei giorni festivi continua a garantire ai cittadini un servizio immediato sulle prestazioni ematiche e specialistiche, sostenendo concretamente il sistema sanitario nazionale e contribuendo ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso.

Quando la sanità decide realmente di andare incontro ai cittadini, dovrebbe essere sostenuta e valorizzata anche dalle istituzioni regionali come punto di riferimento nei momenti di urgenza. Oggi più che mai, infatti, nei casi di malore improvviso o di sintomi sospetti, avere risposte rapide rappresenta una necessità essenziale. Nei centri della rete Artemisia Lab aperti anche la domenica, gli esami ematici urgenti vengono refertati in tempi estremamente rapidi, spesso nell’arco di un’ora, permettendo ai pazienti di comprendere immediatamente la gravità della situazione e di orientarsi verso il percorso sanitario più adeguato.

È proprio questa tempestività a rappresentare uno degli elementi centrali del servizio. Un emocromo eseguito e refertato con rapidità può consentire di individuare situazioni critiche come un’infiammazione acuta, una trombosi, un’appendicite o perfino segnali compatibili con un infarto in corso. In molti casi, il cittadino arriva così al pronto soccorso già con un quadro clinico preliminare definito, permettendo ai medici ospedalieri di intervenire più velocemente e in maniera più efficace. Un supporto che, oltre a salvare tempo prezioso, contribuisce anche a evitare affollamenti impropri nei reparti d’emergenza, indirizzando correttamente i pazienti e riducendo gli accessi inutili.

Accanto alla diagnostica ematica, assume un ruolo fondamentale anche la specialistica. La possibilità di effettuare visite e controlli specialistici in tempi rapidi rappresenta infatti un ulteriore sostegno ai cittadini, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie e croniche come l’asma. Per i pazienti asmatici, poter accedere rapidamente a controlli, monitoraggi e accertamenti può evitare peggioramenti improvvisi e accessi urgenti in ospedale. La presenza di specialisti e di percorsi diagnostici immediati permette quindi di intervenire precocemente, migliorando la gestione delle patologie e offrendo un supporto concreto alla medicina territoriale.

Dietro questo servizio esiste però anche un impegno organizzativo importante. Garantire l’apertura domenicale, mantenere operativi i laboratori, assicurare la presenza di personale sanitario qualificato e offrire risposte rapide e affidabili comporta uno sforzo significativo da parte della struttura. È un modello di sanità territoriale che punta sulla collaborazione con gli ospedali e sul sostegno concreto ai cittadini, mettendo al centro non logiche esclusivamente economiche, ma il vero obiettivo della medicina: tutelare la salute delle persone nel momento del bisogno.

La forza della rete Artemisia Lab risiede proprio nella capacità di coniugare rapidità nelle risposte, eccellenza nelle prestazioni, specialistica di qualità e presenza capillare sul territorio. Un servizio che permette ai cittadini di affrontare con maggiore serenità situazioni delicate e che dimostra come una sanità efficiente possa rappresentare un supporto reale e immediato anche per il servizio sanitario pubblico.