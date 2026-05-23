“La PA nell'era dell'IA”: istituzioni, accademici ed esperti a confronto alla Camera dei Deputati

23 maggio 2026 a

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Il prossimo 26 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati di Roma, si terrà il convegno di studi “La PA nell’era dell’IA – Casi d’uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni”, promosso dal Centro di Ricerca Interuniversitario LEITAI – Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto strategico tra istituzioni, autorità indipendenti, mondo accademico ed esperti del settore sui temi dell’intelligenza artificiale applicata alla Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli scenari di innovazione, ai profili regolatori e alle implicazioni etiche della trasformazione digitale.

Al centro del dibattito vi saranno i principali casi d’uso dell’IA nei processi amministrativi e decisionali pubblici, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare efficienza e qualità dei servizi ai cittadini, nonché le sfide legate alla governance dei dati, alla trasparenza degli algoritmi e alla tutela dei diritti fondamentali.

L’evento è promosso dal Centro LEITAI, nato dalla collaborazione tra Università Pegaso, Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Anna Ascani, Luciano Violante, Bruno Frattasi, Mario Nobile e Giorgio Metta.

L’introduzione dei lavori sarà affidata al Professor Andrea Stazi, Direttore del Centro LEITAI. Modereranno il confronto il Professor Giuseppe Corasaniti e la Professoressa Fernanda Faini, Vice Direttori del Centro.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di alto profilo per approfondire il ruolo che l’intelligenza artificiale può assumere nel futuro della Pubblica Amministrazione italiana, in una fase storica in cui innovazione tecnologica e capacità istituzionale sono chiamate a procedere in modo sempre più integrato.