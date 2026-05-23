Aeroporto, ok a quarta pista per 73% dei residenti Comune di Fiumicino Sondaggio Youtrend, occupazione è il beneficio più atteso dallo sviluppo

23 maggio 2026 a

a

a

Secondo un sondaggio Youtrend, il 73% dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino valuta in modo positivo il progetto di sviluppo dell'aeroporto, che prevede anche la realizzazione di una quarta pista. Tra i principali benefici attesi dal progetto, come riportato oggi da "Il Sole 24 Ore", i cittadini indicano soprattutto creazione di posti di lavoro, sviluppo economico e modernizzazione dell'aeroporto. Già oggi, secondo lo stesso sondaggio, quasi tre residenti su quattro (74%) valutano positivamente la presenza dell'aeroporto per quanto riguarda l'impatto su lavoro e occupazione, e il 64% per quanto riguarda la qualità della vita. Il sondaggio Youtrend per ADR è stato svolto tra il 2 e il 10 aprile 2026 su un campione di 1.005 residenti maggiorenni nel Comune di Fiumicino.

“Lo sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino è un’opportunità sia per il territorio che per l’intero Paese dal punto di vista infrastrutturale, turistico, ambientale e socioeconomico - Così in una nota i parlamentari Lega del Lazio, Simonetta Matone, Giovanna Miele, Nicola Ottaviani - Se non bastassero queste motivazioni, se ne aggiunge un’altra: i cittadini lo chiedono a gran voce, stando al sondaggio condotto da YouTrend, e ADR ha già previsto di investire ben 9 miliardi tra realizzazione della quarta corsia e diverse opere compensative. Occorre quindi gettare il cuore oltre l’ostacolo e procedere quanto prima con l’approvazione del piano di sviluppo da parte di Enac e Governo, ascoltando le esigenze del territorio”.