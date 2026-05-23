A Roma arriva "Fruttaland", l'educazione alimentare della Fondazione Snam rivolta ai bambini

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23 maggio 2026 a

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Parte la nuova edizione di “Fruttaland - I superpoteri di frutta e verdura” presso il Centro Sportivo Honey, a Roma. È rivolta a bambini e famiglie, con l’obiettivo di favorire l’adozione di abitudini salutari attraverso un approccio educativo, esperienziale e ludico, favorendo la diffusione di un corretto stile di vita già in età scolare. "Fruttaland” è un progetto di psico-educazione alimentare ideato dalla Fondazione 13 Dicembre Onlus per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie, alla sana e corretta alimentazione, valorizzandone il ruolo fondamentale per la salute fisica ed emotiva. Il format dell’evento, completamente gratuito, prevede attività interattive, giochi educativi, momenti di educazione alimentare e attività sportive, pensate per promuovere il movimento come parte integrante del benessere psicofisico. La collaborazione con la Fondazione Snam Ets, fondazione d’impresa impegnata nella promozione e realizzazione di iniziative ad alto impatto sociale sul territorio nazionale, rappresenta un’importante sinergia volta a rafforzare il valore educativo e sociale del progetto, in linea con obiettivi condivisi di prevenzione, inclusione e promozione della salute.

La nuova edizione di Fruttaland si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione 13 Dicembre Onlus nella prevenzione dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva, attraverso interventi strutturati che favoriscono consapevolezza, coinvolgimento delle famiglie e costruzione di competenze durature. Il programma dell’evento Fruttaland è organizzato per offrire ai partecipanti un’esperienza educativa e coinvolgente sul tema dell’alimentazione sana. Durante la giornata, il 23 maggio, è prevista una lettura drammatizzata della favola, pensata per sensibilizzare i bambini in modo creativo e divertente. Seguono giochi educativi a tema alimentazione, che aiutano i più piccoli a comprendere l’importanza di una dieta equilibrata. Sono inoltre proposte attività sportive, per promuovere uno stile di vita attivo e salutare.

Parallelamente, anche i genitori sono coinvolti in momenti di approfondimento, con un confronto guidato da psicologhe esperte in alimentazione e da una biologa nutrizionista, per riflettere sulle corrette abitudini alimentari e sul benessere dei figli. La giornata evento sarà suddivisa in due turni, uno mattutino e uno pomeridiano, al fine di evitare affollamenti e garantire una partecipazione più serena e organizzata. Ogni turno seguirà il medesimo programma, offrendo a tutti un’esperienza completa, educativa e ben strutturata. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il form disponibile sul sito www.fruttaland.com.