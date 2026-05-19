Grande successo per la Settimana Nazionale della Celiachia 2026: nel Lazio iniziative dedicate a informazione, formazione e inclusione

19 maggio 2026 a

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La Settimana Nazionale della Celiachia 2026 ha rappresentato per il Lazio un’importante occasione di sensibilizzazione, informazione e confronto dedicata alle persone celiache, alle famiglie e agli operatori del settore alimentare e sanitario. L’iniziativa si è inserita nell’ambito del progetto ‘Lazio senza glutine’, promosso da Regione Lazio, Arsial e Aic Lazio in attuazione della Legge Regionale n. 7 del 26 giugno 2025 dedicata alla tutela delle persone affette da celiachia.

Nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia sono state organizzati punti informativi, incontri divulgativi, consulenze gratuite con dietisti, showcooking e corsi dedicati alla cucina senza glutine rivolti ai professionisti della ristorazione, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza e rafforzare la sicurezza alimentare. Realizzati anche convegni medico-scientifici aperti al pubblico e accreditati Ecm dedicati ai temi della diagnosi precoce, della gestione clinica e delle nuove evidenze scientifiche.

Le iniziative hanno coinvolto diverse città del territorio regionale e offerto occasioni di approfondimento e confronto aperte ai cittadini, alle famiglie e ai professionisti, contribuendo a diffondere informazioni corrette e aggiornate sulla celiachia e sulla gestione quotidiana della dieta senza glutine.

La Settimana della Celiachia rientra tra le attività previste dal progetto ‘Lazio senza glutine’, il programma regionale dedicato a informazione, formazione e inclusione, attivo sul territorio da gennaio 2026.

Tra le principali azioni previste dal progetto: percorsi di formazione per ristoratori e operatori del settore alimentare; attività formative negli istituti alberghieri; convegni medico-scientifici accreditati Ecm; campagne istituzionali di comunicazione; iniziative di sensibilizzazione sul territorio.

“La Settimana Nazionale della Celiachia – dichiara il Presidente di Arsial Massimiliano Raffa – ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il lavoro di informazione, formazione e sensibilizzazione portato avanti sul territorio insieme alla Regione Lazio e ad Aic Lazio. Attraverso il progetto ‘Lazio senza glutine’ vogliamo contribuire a costruire un sistema sempre più attento ai bisogni delle persone celiache, promuovendo sicurezza alimentare, accoglienza e maggiore consapevolezza tra cittadini e operatori del settore”.

“La Settimana della Celiachia non è solo un insieme di eventi, ma è stata un’occasione per costruire una comunità più consapevole e inclusiva”, ha sottolineato il Presidente di Aic Lazio, Angelo Mocci. “Grazie alla collaborazione con Regione Lazio e Arsial abbiamo portato sul territorio strumenti concreti, informazione corretta e momenti di confronto aperti a tutti”.