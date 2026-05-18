AMA apre le porte alla città: il 24 maggio "Ieri, Oggi, Domani. Una storia che continua"

18 maggio 2026 a

a

a

AMA apre le porte alla città con “Ieri, Oggi, Domani. Una storia che continua”, evento in programma domenica 24 maggio negli spazi esterni dell’Auditorium Parco della Musica in Via Pietro de Coubertin. Una giornata aperta a cittadini, famiglie e a tutti coloro che vogliono scoprire più da vicino il lavoro che ogni giorno donne e uomini della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente portano avanti per il decoro e la vivibilità di Roma.

Per tutta la giornata sarà possibile salire a bordo dei mezzi operativi, dalle spazzatrici ai compattatori, partecipare ai laboratori di AMAperlascuola dedicati a bambini e famiglie sui temi del riciclo e della raccolta differenziata e scoprire il “gemello digitale” della città e le nuove tecnologie che accompagneranno l’evoluzione dei servizi ambientali verso modelli sempre più efficienti e sostenibili. Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato ufficialmente il nuovo sito istituzionale di AMA, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nella navigazione, pensato per offrire ai cittadini un accesso ancora più semplice, veloce e intuitivo a informazioni e servizi.

All’evento prenderanno parte il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

“Con questa giornata vogliamo far vivere ai cittadini un’esperienza diversa, portandoli dentro il lavoro quotidiano di AMA e mostrando quanto impegno, organizzazione e innovazione ci siano dietro servizi così importanti per tutelare il decoro della città - dichiara il Presidente di AMA, Bruno Manzi -. Sarà un’occasione per raccontare non solo quello che facciamo oggi, con un occhio all’esperienza del passato, ma anche la visione di città che stiamo costruendo per il futuro, attraverso nuove tecnologie, sostenibilità e un rapporto sempre più diretto con i romani.”

La giornata accompagnerà i visitatori in un viaggio tra passato, presente e futuro dell’azienda. Lo spazio dedicato a “Ieri” sarà un racconto della memoria storica del servizio attraverso una mostra fotografica e un’area museo con divise storiche, strumenti della “nettezza urbana” e materiali che testimoniano l’evoluzione del lavoro e il cambiamento della città nel tempo. L’area “Oggi” porterà invece il pubblico dentro la quotidianità operativa di AMA, tra mezzi aziendali, attività sul territorio ed esposizione dei diversi modelli di cestini stradali fino al “CeStò”, simbolo dell’attuale visione del servizio di raccolta dei rifiuti da passeggio. A fare da collegamento tra presente e futuro sarà UCRONIA, la piattaforma digitale che integra e monitora in tempo reale le attività operative sul territorio, mostrando concretamente come tecnologia e innovazione stiano trasformando la gestione dei servizi ambientali.